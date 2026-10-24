सीहोर: चंद्रमौली शिव-रामचंद्र और कृष्णचंद्र के एक साथ होंगे दिव्य दर्शन, कुबेरेश्वरधाम में भक्ति की बहेगी धारा

शरद पूर्णिमा की पावन चांदनी, भगवान के मनमोहक दिव्य स्वरूप और राधा नाम के संकीर्तन से रविवार को कुबेरेश्वरधाम का वातावरण भक्तिमय होगा। जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित श्री मुरली मनोहर मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सान्निध्य में विठलेश सेवा समिति द्वारा आयोजित इस महोत्सव में भगवान का विशेष शृंगार, चंद्र दर्शन, चंद्र खीर के दर्शन और रात्रि में डांडिया महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेंगे।

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