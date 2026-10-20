सीहोर: शरद पूर्णिमा पर कुबेरेश्वरधाम में बरसेगा भक्ति का अमृत, चंद्र खीर दर्शन से डांडिया तक सजेगी दिव्य रात

शरद पूर्णिमा की पावन चांदनी, राधा नाम का मधुर संकीर्तन और भगवान श्री मुरली मनोहर का मनमोहक दिव्य श्रृंगार… आस्था और भक्ति का ऐसा अनुपम संगम 25 अक्टूबर को कुबेरेश्वरधाम में देखने को मिलेगा। जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित श्री मुरली मनोहर मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, उल्लास और आध्यात्मिक आनंद के साथ मनाया जाएगा।

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