सीहोर: शरद पूर्णिमा पर कुबेरेश्वरधाम में बरसेगा भक्ति का अमृत, चंद्र खीर दर्शन से डांडिया तक सजेगी दिव्य रात
सीहोर के कुबेरेश्वरधाम स्थित श्री मुरली मनोहर मंदिर में 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा महोत्सव आयोजित होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा के सान्निध्य में भगवान का दिव्य श्रृंगार, चंद्र खीर दर्शन, राधा नाम संकीर्तन और डांडिया महोत्सव होंगे। विठलेश सेवा समिति ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।
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शरद पूर्णिमा की पावन चांदनी, राधा नाम का मधुर संकीर्तन और भगवान श्री मुरली मनोहर का मनमोहक दिव्य श्रृंगार… आस्था और भक्ति का ऐसा अनुपम संगम 25 अक्टूबर को कुबेरेश्वरधाम में देखने को मिलेगा। जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित श्री मुरली मनोहर मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, उल्लास और आध्यात्मिक आनंद के साथ मनाया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सान्निध्य में विठलेश सेवा समिति द्वारा आयोजित इस महोत्सव में भगवान के दिव्य दर्शन, चंद्र खीर दर्शन, राधा नाम संकीर्तन और डांडिया महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेंगे। मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण वातावरण में श्रद्धालु भगवान की आराधना कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे।
चंद्र खीर दर्शन और दिव्य शृंगार से सजेगी शरद पूर्णिमा की रात
शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री मुरली मनोहर मंदिर में शाम से ही धार्मिक उल्लास का वातावरण रहेगा। रात्रि सात बजे भगवान श्री मुरली मनोहर का भव्य एवं मनमोहक शृंगार किया जाएगा। इसी दौरान श्रद्धालुओं को चंद्र खीर के दर्शन का अवसर मिलेगा। शरद पूर्णिमा की चांदनी और भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होंगे। श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। आयोजन को लेकर विठलेश सेवा समिति द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, ताकि महोत्सव में पहुंचने वाले भक्तों को धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता का अवसर मिल सके।
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राधा नाम संकीर्तन से गूंजेगा धाम, भक्ति में डूबेंगे श्रद्धालु
महोत्सव के अंतर्गत शाम 7:30 बजे से रात नौ बजे तक राधा नाम संकीर्तन आयोजित किया जाएगा। राधा नाम की मधुर धुनों और भजन-संकीर्तन के बीच श्रद्धालु भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करेंगे। भारतीय सनातन परंपरा में नाम संकीर्तन को मन की शांति, आत्मिक आनंद और ईश्वर के प्रति समर्पण का माध्यम माना जाता है। ऐसे में कुबेरेश्वरधाम में होने वाला यह आयोजन श्रद्धालुओं को कुछ पल सांसारिक भागदौड़ से दूर होकर भक्ति में रमने का अवसर देगा। संकीर्तन के बाद रात नौ बजे से डांडिया महोत्सव शुरू होगा, जिसमें श्रद्धालु उत्साहपूर्वक भाग लेकर धार्मिक उल्लास को और भी खास बनाएंगे।
नवरात्रि में भी उमड़ा था श्रद्धा का सैलाब, भंडारे में हजारों ने ग्रहण की प्रसादी
कुबेरेश्वरधाम में हाल ही में नवरात्रि का पर्व भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया था। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में देर शाम भव्य आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। विठलेश सेवा समिति की ओर से पंडित विनय मिश्रा, पंडित समीर शुक्ला सहित अन्य सेवाभावी लोगों ने प्रसादी वितरण में सहयोग किया। इस अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्षेत्रवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयादशमी अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह पर्व नारी शक्ति के सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उन्होंने शक्ति, संयम, सेवा और सकारात्मक संकल्पों को जीवन में अपनाने का आह्वान करते हुए सभी के सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना की।
श्रद्धालुओं से महोत्सव में शामिल होने की अपील
विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी मनोज दीक्षित मामा ने बताया कि पवित्र कंकर-शंकर की भूमि कुबेरेश्वरधाम स्थित श्री मुरली मनोहर मंदिर में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य एवं दिव्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को भगवान श्री मुरली मनोहर के मनमोहक शृंगार और चंद्र खीर दर्शन का लाभ मिलेगा। धार्मिक आयोजनों से मंदिर परिसर भक्तिमय बनेगा और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों एवं आसपास के श्रद्धालुओं से 25 अक्टूबर को महोत्सव में शामिल होकर भगवान के दर्शन करने, राधा नाम संकीर्तन में सहभागिता करने और धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ लेने की अपील की।