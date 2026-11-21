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जानकारी के अनुसार ट्रैवलर बस में सवार यात्री तीर्थ यात्रा पूरी कर वापस नागपुर जा रहे थे। शनिवार तड़के जब बस नेशनल हाईवे-44 स्थित ग्राम बम्हौरी के पास पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैवलर बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।यात्रियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दुर्घटनास्थल पर आए तथा यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर पुलिस को इत्तला दी। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस और डायल-112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय राहगीरों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए बीएमसी पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।