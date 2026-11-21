सागर: तीर्थ दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की बस खड़े ट्रक में जा घुसी, बुजुर्ग की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Sat, 21 Nov 2026 06:39 PM IST
सार
नेशनल हाईवे-44 पर तीर्थयात्रियों से भरी ट्रैवलर बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 63 वर्षीय यात्री की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है।
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विस्तार
नेशनल हाईवे-44 पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बम्हौरी के पास शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तीर्थ दर्शन कर नागपुर लौट रहे यात्रियों से भरी एक ट्रैवलर बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस दुर्घटना में एक 63 वर्षीय बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार ट्रैवलर बस में सवार यात्री तीर्थ यात्रा पूरी कर वापस नागपुर जा रहे थे। शनिवार तड़के जब बस नेशनल हाईवे-44 स्थित ग्राम बम्हौरी के पास पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैवलर बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
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यात्रियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दुर्घटनास्थल पर आए तथा यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर पुलिस को इत्तला दी। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस और डायल-112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय राहगीरों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए बीएमसी पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार ट्रैवलर बस में सवार यात्री तीर्थ यात्रा पूरी कर वापस नागपुर जा रहे थे। शनिवार तड़के जब बस नेशनल हाईवे-44 स्थित ग्राम बम्हौरी के पास पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैवलर बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
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यात्रियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दुर्घटनास्थल पर आए तथा यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर पुलिस को इत्तला दी। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस और डायल-112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय राहगीरों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए बीएमसी पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।