एमपी: सागर में देवरानी की खौफनाक करतूत! जेठानी और भतीजी को केरोसिन डालकर जलाने का आरोप

मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना थाना क्षेत्र के ग्राम गोदना में पारिवारिक विवाद के चलते सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां आपसी रंजिश के चलते एक महिला पर अपनी जेठानी और उसकी बेटी को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना में मां-बेटी गंभीर रूप से झुलस गई हैं। दोनों को इलाज के लिए सागर और भोपाल रेफर किया गया है।



दरवाजे बंद कर केरोसिन डालकर लगाई आग

जानकारी के मुताबिक, गोदना गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान यह घटना हुई। पीड़िता गिरजाबाई और उनकी बेटी आयुषी गंभीर रूप से झुलस गईं। दोनों को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण मंगलवार को उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन

पीड़िता गिरजाबाई ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि उनकी देवरानी काजल गोस्वामी ने उनके और उनकी बेटी के ऊपर केरोसिन का तेल छिड़ककर आग लगा दी। आरोप है कि इसके बाद कमरे के दरवाजे बंद कर आरोपी मौके से चली गई। वहीं, पीड़िता के पति रामराज ने भी अपनी पत्नी की देवरानी काजल पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन

विज्ञापन

घटना के बाद दोनों घायलों को मंगलवार को बीना से सागर लाया गया। मां गिरजाबाई को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी), सागर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, बेटी आयुषी की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। वहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार किया जा रहा है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत और सनसनी का माहौल है।घटना की सूचना मिलते ही बीना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीना थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को कार्रवाई के लिए लगाया गया है। पुलिस का एक स्टाफ बच्ची के बयान दर्ज करने के लिए भोपाल भेजा गया है। थाना प्रभारी के मुताबिक, पीड़ितों के बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया जाएगा।