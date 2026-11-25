मध्यप्रदेश की राजनीति के दिग्गज चेहरों में शुमार और सागर जिले की रहली विधानसभा से लगातार नौ बार के भाजपा विधायक गोपाल भार्गव ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र की अधूरी सिंचाई परियोजना का काम पूरा होते ही वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भार्गव के इस एलान के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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