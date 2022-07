{"_id":"62bef1513067fc28613435c5","slug":"national-forensic-sciences-university-there-will-be-four-courses-of-forensic-laboratory-starting-from-this-academic-session","type":"story","status":"publish","title_hn":"National Forensic Sciences University: इसी शैक्षणिक सत्र से फॉरेंसिक लैबोरेटरी के चार कोर्स शुरू होंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

National Forensic Sciences University: इसी शैक्षणिक सत्र से फॉरेंसिक लैबोरेटरी के चार कोर्स शुरू होंगे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: आनंद पवार Updated Fri, 01 Jul 2022 06:58 PM IST

सार राजधानी भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यूनिवर्सिटी के चार कोर्स इसी सत्र से शुरू होंगे। एनएफएसयू का भवन बनने के बाद सभी 20 कोर्स शुरू होंगे।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यूनिवर्सिटी के चार कोर्स इसी सत्र से शुरू होंगे। एनएफएसयू का भवन बनने के बाद सभी 20 कोर्स शुरू होंगे।



मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) को गांधी नगर के बरखेड़ा बोंदेर में 15 एकड़ जमीन नि:शुल्क आवंटित की है। इस जमीन पर एनएफएसयू द्वारा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भवन बनने तक चार कोर्सेस शुरू किए जाएंगे। ये कोर्सेस अगस्त 2022 शैक्षणिक सत्र से शुरू होगे।



इन चार कोर्सेस में

1. MSc in forensic sciences (2 yrs) के कोर्स में 30 सीट होंगी। इसके एक सेमेस्टर की फीस करीब 50 हजार रुपये होगी।

2. PG Diploma in Finger Print Science (1 yr) का कोर्स होगा। इसमें 20 सीट होगी।

3. PG Diploma in Forensic Document Examination. (1 yr) का कोर्स होगा। इसमें 20 सीट होगी।

4. PG diploma in DNA forensic (1 yr) के कोर्स में भी 20 सीट होगी। डिप्लोमा कोर्स के प्रति सेमेस्टर की फीस 20 हजार रुपये होगी। NFSU का भोपाल में आवंटित भूमि पर नया भवन बन जाने पर 20 से अधिक फॉरेंसिक साइंस के डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए जाएंगे।