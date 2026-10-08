एमपी: रीवा में प्रसूता और नवजात की मौत के 43 दिन बाद एक और डॉक्टर निलंबित, मजिस्ट्रियल जांच जारी

संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के 43 दिन बाद शासन ने एक और कार्रवाई की है। अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ. गुंजन गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान डॉ. गुंजन गोस्वामी का कार्यस्थल संयुक्त संचालक-सह-अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के अधीन रहेगा।

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कल्पना मिश्रा और उनके नवजात की मौत के मामले में शुरुआती कार्रवाई के तहत डॉ. सोनल अग्रवाल, डॉ. निधि पांडे और दो नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा को पद से हटा दिया गया और डॉ. प्रियंक शर्मा को अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया।

शासन ने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन डीन डॉ. सुनील कुमार अग्रवाल को भी पद से हटाकर सतना मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित कर दिया था। इसके अलावा अथर्व ब्लड सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। रीवा के औषधि निरीक्षक राधेश्याम बट्टी को भी निलंबित किया गया था। वहीं, एक अन्य कार्रवाई के तहत डॉ. सोनल अग्रवाल की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और उन्हें भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई भी की गई।

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संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में कल्पना मिश्रा की 26 अगस्त की रात मौत हुई थी। इसी दौरान उनके नवजात बच्चे की भी जान नहीं बच सकी थी। महिला की मौत से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह इलाज के दौरान खुद को बचाने की गुहार लगाती हुई नजर आई थीं। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था, डॉक्टरों की भूमिका और कथित लापरवाही को लेकर सवाल उठे थे।कल्पना मिश्रा और उनके नवजात की मौत के मामले में अब तक कई स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है। मामले की मजिस्ट्रियल जांच जारी है। जांच में अस्पताल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रोस्टर और स्टाफ की भूमिका समेत कुल सात बिंदुओं को शामिल किया गया है। जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।