एमपी: मैहर पहुंचे बाबा बागेश्वर, एसपी अवधेश प्रताप सिंह के साथ खेला क्रिकेट; गेंदबाजी पर लगे चौके-छक्के

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार देर रात मां शारदा की नगरी मैहर पहुंचे। उनके आगमन पर स्वागत किया गया। मैहर पहुंचने के बाद बाबा बागेश्वर KJS आवासीय परिसर पहुंचे, जहां देर रात उनका अलग अंदाज देखने को मिला। धार्मिक प्रवचनों और सनातन धर्म से जुड़े संवादों के लिए पहचाने जाने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यहां क्रिकेट खेलते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मैहर के पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के साथ क्रिकेट खेला। बाबा बागेश्वर की गेंदों पर एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने चौके-छक्के लगाए।

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KJS आवासीय परिसर में देर रात क्रिकेट खेलने के दौरान बाबा बागेश्वर और एसपी अवधेश प्रताप सिंह के बीच खेल का माहौल देखने को मिला। धार्मिक आयोजनों और कथाओं के लिए चर्चा में रहने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का क्रिकेट खेलते हुए यह अंदाज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। मैहर में शुक्रवार, 23 अक्टूबर को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सनातन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।कार्यक्रम KJS आवासीय परिसर में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। आयोजन को लेकर उनके अनुयायियों और श्रद्धालुओं में उत्साह है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। सनातन संवाद के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री धार्मिक, आध्यात्मिक और सनातन परंपराओं से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखेंगे। मैहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा दूर-दराज से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।मां शारदा शक्तिपीठ के लिए देशभर में प्रसिद्ध मैहर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर लोगों में खास उत्सुकता है। उनके आगमन के बाद श्रद्धालुओं की निगाहें KJS आवासीय परिसर में होने वाले सनातन संवाद पर टिकी हैं। आयोजन को लेकर समर्थकों में उत्साह का माहौल है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।