मध्यप्रदेश: पूर्व गृह मंत्री के पैर छूते दिखे वर्दीधारी पुलिस अधिकारी; वीडियो वायरल, क्यों उठ रहे सवाल?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 23 Nov 2026 03:02 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में एक पुलिस अधिकारी का भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पैर छूने का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकारी ने वर्दी पहनकर सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें प्रणाम किया। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पूरा मामला है क्या? पढ़िए ये रिपोर्ट।
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विस्तार
मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नरोत्तम मिश्रा के कथित तौर पर पैर छूते एक पुलिस अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मुरैना में पदस्थ रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान वर्दी पहने हुए ही पूर्व गृह मंत्री के पैर छुए। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों के आचरण और अनुशासन की स्थिति को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।
विवाह समारोह का घटनाक्रम
पूरा मामला 21 नवंबर का है, जब पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के नाती का विवाह समारोह मुरैना में हुआ था। इस मांगलिक अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होने पहुंचे थे।
कार्यक्रम के दौरान जब पूर्व गृह मंत्री कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी वहां तैनात रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला उनके पास आए। उन्होंने अपनी वर्दी में ही पूर्व मंत्री के पैर छूकर प्रणाम किया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
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आचरण पर उठे सवाल
शादी के इस घटनाक्रम का वीडियो सार्वजनिक होते ही पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। खाकी वर्दी में किसी राजनीतिक नेता के पैर छूने के व्यवहार को लेकर अनुशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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विवाह समारोह का घटनाक्रम
पूरा मामला 21 नवंबर का है, जब पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के नाती का विवाह समारोह मुरैना में हुआ था। इस मांगलिक अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होने पहुंचे थे।
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कार्यक्रम के दौरान जब पूर्व गृह मंत्री कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी वहां तैनात रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला उनके पास आए। उन्होंने अपनी वर्दी में ही पूर्व मंत्री के पैर छूकर प्रणाम किया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
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आचरण पर उठे सवाल
शादी के इस घटनाक्रम का वीडियो सार्वजनिक होते ही पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। खाकी वर्दी में किसी राजनीतिक नेता के पैर छूने के व्यवहार को लेकर अनुशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।