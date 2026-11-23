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मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नरोत्तम मिश्रा के कथित तौर पर पैर छूते एक पुलिस अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मुरैना में पदस्थ रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान वर्दी पहने हुए ही पूर्व गृह मंत्री के पैर छुए। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों के आचरण और अनुशासन की स्थिति को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।