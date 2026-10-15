खरगोन में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: 35 टन रिफाइंड पाम ऑइल जब्त, बिना किसी पैकिंग के ही बेचा जा रहा था

विज्ञापन

खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली पर्व से पहले गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपये की कीमत का 35 टन रिफाइंड पाम ऑइल जब्त कर सील कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यह कार्रवाई खरगोन के जवाहर मार्ग स्थित केशव इंटरप्राइजेज पर की है। इस प्रतिष्ठान पर बिना पैकिंग के खुला पाम ऑइल बेचने का मामला निरीक्षण के दौरान सामने आया था।