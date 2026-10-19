खंडवा: कोचिंग संचालक ने की खुदकुशी, घर की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला शव, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार गजेंद्र भंडारी पब्लिक स्कूल में वाणिज्य विषय पढ़ाते थे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने स्कूल में काम छोड़ दिया था। इसके बाद वे अपने निजी कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों को वाणिज्य और चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) की पढ़ाई कराते थे। मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे और शिक्षण कार्य के सिलसिले में खंडवा में रह रहे थे।मृतक के परिवार में उनकी मां और बहन खंडवा में ही रहती हैं, जबकि उनका एक भाई इंदौर में रहता है। घटना की सूचना मिलने के बाद रामेश्वर चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे के बाद परिजनों का फिलहाल रो-रोकर बुरा हाल है, जिसके चलते पुलिस बाद में उनसे विस्तृत पूछताछ करेगी। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मोघट रोड थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।