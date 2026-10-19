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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Khandwa News ›   Khandwa: Former Teacher Found Dead at Home, No Suicide Note Recovered; Police Probe Cause of Death

खंडवा: कोचिंग संचालक ने की खुदकुशी, घर की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला शव, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

Mon, 19 Oct 2026 01:03 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 19 Oct 2026 01:03 PM IST
सार

स्कूल की नौकरी छोड़कर निजी कोचिंग चला रहे शिक्षक का शव उनके घर की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फिलहाल मौत की वजह सामने नहीं आई है।

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Khandwa: Former Teacher Found Dead at Home, No Suicide Note Recovered; Police Probe Cause of Death
कोचिंग संचालक ने की खुदकुशी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मोघट रोड थाना क्षेत्र के आनंद नगर में रहने वाले पूर्व शिक्षक 34 वर्षीय गजेंद्र पिता प्रेमलाल सिंह देशवाल का शव सोमवार को उनके घर की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की प्राथमिक जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को मौके पर छानबीन के दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
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जानकारी के अनुसार गजेंद्र भंडारी पब्लिक स्कूल में वाणिज्य विषय पढ़ाते थे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने स्कूल में काम छोड़ दिया था। इसके बाद वे अपने निजी कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों को वाणिज्य और चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) की पढ़ाई कराते थे। मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे और शिक्षण कार्य के सिलसिले में खंडवा में रह रहे थे।
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मृतक के परिवार में उनकी मां और बहन खंडवा में ही रहती हैं, जबकि उनका एक भाई इंदौर में रहता है। घटना की सूचना मिलने के बाद रामेश्वर चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे के बाद परिजनों का फिलहाल रो-रोकर बुरा हाल है, जिसके चलते पुलिस बाद में उनसे विस्तृत पूछताछ करेगी। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मोघट रोड थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
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