कमलनाथ सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कोटे में की 13 फीसदी की बढ़ोतरी

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कोटे में बढ़ोतरी की है। अब ये कोटा मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

Madhya Pradesh government has passed resolution to increase reservation quota for other backward classes (OBC) from existing 14 per cent to 27 per cent.