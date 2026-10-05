इंदौर: पत्नी ने सिर में सिलबट्टा मारकर कर दी पति की हत्या, नशे और घरेलू विवाद को बुरा अंजाम

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गांधी नगर थाना क्षेत्र के जंबूर्ड़ी हप्सी गांव में रविवार रात एक महिला ने सो रहे पति के सिर में सिलबट्टा मारकर नृशंस हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी पत्नी ने पूछताछ में घरेलू हिंसा और रोज-रोज के विवाद से तंग आकर यह खौफनाक कदम उठाने की बात कही है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।