इंदौर: दादा की हत्या करने वाली पोती गई जेल, पूछताछ में नहीं किया सहयोग; बीए करने के बाद बनाना चाहती थी पत्रकार

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में दादा की हत्या के मामले में गिरफ्तार की गई पोती को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा आरोपी युवती से हत्या की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर लगातार पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस के मुताबिक युवती ने पूछताछ में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी उसने पुलिस को नहीं दिए।

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