इंदौर: दादा की हत्या करने वाली पोती गई जेल, पूछताछ में नहीं किया सहयोग; बीए करने के बाद बनाना चाहती थी पत्रकार
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में दादा की हत्या के मामले में गिरफ्तार पोती को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, युवती ने कई सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बल्ला और बुलेट बरामद की है। हत्या की वास्तविक वजह की जांच जारी है।
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इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में दादा की हत्या के मामले में गिरफ्तार की गई पोती को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा आरोपी युवती से हत्या की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर लगातार पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस के मुताबिक युवती ने पूछताछ में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी उसने पुलिस को नहीं दिए।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी युवती से करीब सौ से अधिक सवाल किए गए थे। इनमें घटना से पहले की परिस्थितियों, दादा के साथ उसके संबंध, हत्या की योजना और वारदात के बाद की गतिविधियों को लेकर सवाल शामिल थे। हालांकि युवती ने कई सवालों के जवाब देने से इनकार किया या पुलिस को स्पष्ट जानकारी नहीं दी। ऐसे में पुलिस अब उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या थी और इतने समय बाद युवती ने दादा की हत्या क्यों की। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। पूछताछ के दौरान युवती द्वारा हत्या की स्पष्ट और उचित वजह नहीं बताए जाने के कारण पुलिस के सामने जांच को आगे बढ़ाने की चुनौती बनी हुई है।
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पुलिस ने वारदात के बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए बल्ले और बुलेट को भी बरामद किया है। इन सामानों को जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। पुलिस इनके संबंध में भी आवश्यक जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना के दौरान इनका किस तरह इस्तेमाल हुआ। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी युवती पढ़ाई कर रही थी। उसने बीए सेकंड ईयर तक की पढ़ाई पूरी की थी और आगे जर्नलिज्म की पढ़ाई कर पत्रकार बनना चाहती थी। ऐसे में उसके द्वारा दादा की हत्या किए जाने की घटना ने परिवार और आसपास के लोगों को भी हैरान कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवती को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हत्या की वास्तविक वजह तथा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा रहा है।