इंदौर: लोकतंत्र बचाने, अराजकता हटाने के लिए आज भाजपा का कार्यक्रम, मंच से लगा ट्रैफिक जाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Fri, 30 Oct 2026 07:17 AM IST
सार
इंदौर में शुक्रवार सुबह 10 बजे से बीजेपी द्वारा सुभाष नगर चौराहे से पाटनीपुरा चौराहे तक लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया सहित एक लाख लोगों के शामिल होने का दावा है।
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विस्तार
भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत शुक्रवार को इंदौर में एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा सुबह 10 बजे सुभाष नगर चौराहे से प्रारंभ होकर पाटनीपुरा चौराहे तक जाएगी। इस आयोजन को लेकर प्रशासनिक और दलीय स्तर पर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
बीच सड़क लगे मंचों के कारण परेशान होते रहे लोग
गुरुवार को इस पदयात्रा के लिए कई जगह मंच लगे। मुख्य मार्गों पर लगे इन मंचों के कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बीच रास्ते में लगे मंचों के कारण ट्रैफिक जाम लगता रहा। करवाचौथ की तैयारी में निकले लोग भी इसके कारण परेशान होते रहे।
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प्रमुख नेताओं की उपस्थिति और सहभागिता
भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और अभियान के नगर संयोजक सुधीर कोल्हे ने जानकारी दी है कि इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट सम्मिलित होंगे। इनके अतिरिक्त कबीरपंथी गायक पद्मश्री भैरोंसिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव तथा विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक और खेल संगठनों के प्रतिनिधि भी पदयात्रा में हिस्सा लेंगे।
जनसंपर्क और विशाल जनसभा का आयोजन
यह पदयात्रा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-2 से होकर गुजरेगी। आयोजकों ने इस यात्रा में 1,00,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया की वास्तविकता से जनता को अवगत कराना और विपक्ष के नैरेटिव का उत्तर देना है। सुभाष नगर चौराहे से शुरू होकर यह पदयात्रा पाटनीपुरा चौराहे पर पहुंचेगी, जहां एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा के सम्बोधन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।
तैयारियों की समीक्षा और सहभागिता का संदेश
कार्यक्रम की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर बैठकों का दौर चलाया गया। आयोजकों के अनुसार 250 से अधिक सामाजिक संगठनों, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों, खेल संघों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा की गई है। पदयात्रा के दौरान प्रतिभागी हाथों में तख्तियां लेकर चलेंगे, जिनके माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश प्रसारित किया जाएगा।
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बीच सड़क लगे मंचों के कारण परेशान होते रहे लोग
गुरुवार को इस पदयात्रा के लिए कई जगह मंच लगे। मुख्य मार्गों पर लगे इन मंचों के कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बीच रास्ते में लगे मंचों के कारण ट्रैफिक जाम लगता रहा। करवाचौथ की तैयारी में निकले लोग भी इसके कारण परेशान होते रहे।
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प्रमुख नेताओं की उपस्थिति और सहभागिता
भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और अभियान के नगर संयोजक सुधीर कोल्हे ने जानकारी दी है कि इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट सम्मिलित होंगे। इनके अतिरिक्त कबीरपंथी गायक पद्मश्री भैरोंसिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव तथा विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक और खेल संगठनों के प्रतिनिधि भी पदयात्रा में हिस्सा लेंगे।
जनसंपर्क और विशाल जनसभा का आयोजन
यह पदयात्रा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-2 से होकर गुजरेगी। आयोजकों ने इस यात्रा में 1,00,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया की वास्तविकता से जनता को अवगत कराना और विपक्ष के नैरेटिव का उत्तर देना है। सुभाष नगर चौराहे से शुरू होकर यह पदयात्रा पाटनीपुरा चौराहे पर पहुंचेगी, जहां एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा के सम्बोधन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।
तैयारियों की समीक्षा और सहभागिता का संदेश
कार्यक्रम की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर बैठकों का दौर चलाया गया। आयोजकों के अनुसार 250 से अधिक सामाजिक संगठनों, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों, खेल संघों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा की गई है। पदयात्रा के दौरान प्रतिभागी हाथों में तख्तियां लेकर चलेंगे, जिनके माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश प्रसारित किया जाएगा।