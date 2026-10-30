इंदौर: लोकतंत्र बचाने, अराजकता हटाने के लिए आज भाजपा का कार्यक्रम, मंच से लगा ट्रैफिक जाम

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गुरुवार को इस पदयात्रा के लिए कई जगह मंच लगे। मुख्य मार्गों पर लगे इन मंचों के कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बीच रास्ते में लगे मंचों के कारण ट्रैफिक जाम लगता रहा। करवाचौथ की तैयारी में निकले लोग भी इसके कारण परेशान होते रहे।भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और अभियान के नगर संयोजक सुधीर कोल्हे ने जानकारी दी है कि इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट सम्मिलित होंगे। इनके अतिरिक्त कबीरपंथी गायक पद्मश्री भैरोंसिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव तथा विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक और खेल संगठनों के प्रतिनिधि भी पदयात्रा में हिस्सा लेंगे।यह पदयात्रा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-2 से होकर गुजरेगी। आयोजकों ने इस यात्रा में 1,00,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया की वास्तविकता से जनता को अवगत कराना और विपक्ष के नैरेटिव का उत्तर देना है। सुभाष नगर चौराहे से शुरू होकर यह पदयात्रा पाटनीपुरा चौराहे पर पहुंचेगी, जहां एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा के सम्बोधन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।कार्यक्रम की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर बैठकों का दौर चलाया गया। आयोजकों के अनुसार 250 से अधिक सामाजिक संगठनों, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों, खेल संघों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा की गई है। पदयात्रा के दौरान प्रतिभागी हाथों में तख्तियां लेकर चलेंगे, जिनके माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश प्रसारित किया जाएगा।