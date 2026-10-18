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इंदौर: केंद्रीय जेल में नवरात्रि पर दिखा भक्ति और संस्कृति का अनूठा संगम, बंदियों ने शानदार गरबा कर समां बांधा

Mon, 19 Oct 2026 08:34 AM IST
इंदौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Mon, 19 Oct 2026 08:34 AM IST
सार

नवरात्रि पर इंदौर की केंद्रीय जेल में पुरुष और महिला बंदियों ने गरबा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए मां दुर्गा की आराधना की। मां काली के स्वरूप पर आधारित नाटक कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। मुख्य अतिथि ने बंदियों को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया।

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Indore: Central Jail Celebrates Navratri with Devotion and Culture as Inmates Enthrall All with Garba
सेंट्रल जेल कैदियों ने दी गरबे की प्रस्तुति

विस्तार
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नवरात्रि के अवसर पर इंदौर की केंद्रीय जेल में भक्ति और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनूठा संगम देखने को मिला। यहां आयोजित गरबा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में पुरुष और महिला बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बंदियों ने गरबा प्रस्तुतियों और मां काली के स्वरूप पर आधारित नाटक के माध्यम से अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरुण कपूर के सपरिवार पहुंचने के बाद मां दुर्गा की आरती के साथ हुआ। इसके बाद जेल में निरुद्ध पुरुष और महिला बंदियों ने पारंपरिक अंदाज में गरबा प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को आकर्षित किया और जेल परिसर में भक्तिमय माहौल बना दिया।
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सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण मां काली के अवतार पर आधारित नाटक रहा। बंदियों ने अपने अभिनय के माध्यम से मां काली के स्वरूप और शक्ति का प्रभावशाली चित्रण किया। इस प्रस्तुति को उपस्थित लोगों ने जमकर सराहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि वरुण कपूर ने अपने गायन से समां बांधा। उनके साथ जेल अधीक्षक दिनेश कुमार नरगावे ने भी गीत प्रस्तुत किया। गरबा, नाटक और संगीत की प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।
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मुख्य अतिथि वरुण कपूर ने केंद्रीय जेल में किए जा रहे नवाचारों और बंदियों के लिए आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने बंदियों के बीच खिचड़ी के प्रसाद का वितरण भी किया। कार्यक्रम के समापन पर जेल अधीक्षक दिनेश कुमार नरगावे ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया।

इस आयोजन के माध्यम से बंदियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जेल में सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बंदियों के भीतर कला, आस्था तथा रचनात्मकता के प्रति रुचि विकसित करने में सहायक हो सकते हैं।

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