इंदौर: साबूदाने की खिचड़ी बांटने का अनूठा रिकार्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कवायद शुरू

शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित मां बिजासन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की सेवा के लिए शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं। इसी क्रम में संस्था राजवंश की ओर से एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पास सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक श्रद्धालुओं को निशुल्क साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जा रहा है।

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