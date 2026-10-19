इंदौर: देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट का नया शेड्यूल जारी, अहमदाबाद व मुंबई के लिए शुरू होंगी नई उड़ानें

देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे से 25 अक्तूबर से नया विंटर शेड्यूल प्रभावी होने जा रहा है। इस नई समय सारिणी से यात्रियों को कई नए शहरों के लिए उड़ानों के बेहतर विकल्प मिलेंगे। नए शेड्यूल में अहमदाबाद के लिए तीसरी सीधी उड़ान शुरू की जा रही है, जबकि मुंबई के लिए एयर इंडिया सुबह 8:00 बजे एक नई उड़ान संचालित करेगी। दूसरी ओर दिल्ली मार्ग पर नियमित उड़ानों की संख्या दस से घटकर नौ रह जाएगी। लगभग 12 उड़ानों के समय में फेरबदल होने के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना नए शेड्यूल के अनुसार बनानी होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अहमदाबाद मार्ग पर वर्तमान में संचालित दोनों उड़ानों के समय में परिवर्तन किया गया है और ये दोनों उड़ानें अब अपने समय से आधा घंटा पहले रवाना होंगी। 25 अक्तूबर से आरंभ होने वाली तीसरी सीधी उड़ान अहमदाबाद से चलकर दोपहर 12:05 बजे इंदौर पहुंचेगी, जबकि इंदौर से अहमदाबाद के लिए इसकी वापसी शाम 5:00 बजे होगी। मुंबई जाने वाले यात्रियों की सुविधा बढ़ाते हुए एयर इंडिया विंटर सीजन से सुबह 8:00 बजे अपनी तीसरी उड़ान शुरू करेगी।यात्रियों को गोवा तथा पुणे के रास्ते कोच्चि जाने के लिए भी कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इंदौर से शाम 5:25 बजे रवाना होने वाली उड़ान शाम 7:00 बजे गोवा पहुंचेगी और वहां से रात 8:00 बजे चलकर रात 9:20 बजे कोच्चि पहुंचेगी। वापसी में कोच्चि से दोपहर 1:20 बजे छूटकर यह उड़ान दोपहर 3:10 बजे गोवा और शाम 4:50 बजे इंदौर पहुंचेगी।पुणे के रास्ते कोच्चि जाने वाली उड़ान इंदौर से रात 10:25 बजे रवाना होकर 11:40 बजे पुणे पहुंचेगी तथा वहां से रात 12:40 बजे चलकर रात 2:25 बजे कोच्चि पहुंचेगी। इंडिगो की पुणे के लिए देर रात और सुबह की उड़ानें बंद करके दोपहर में नई उड़ान (6ई 6192) शुरू की जा रही है, जो इंदौर से दोपहर 12:45 बजे चलकर दोपहर 2:05 बजे पुणे पहुंचेगी। वापसी में उड़ान (6ई 6191) दोपहर 2:45 बजे पुणे से चलकर शाम 4:00 बजे इंदौर पहुंचेगी।विंटर शेड्यूल में इंडिगो की नवी मुंबई के लिए चलने वाली सुबह 9:00 बजे की उड़ान अब रात में संचालित होगी, जबकि जबलपुर मार्ग की उड़ान बंद कर दी गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर-अबूधाबी उड़ान रात की बजाय सुबह 8:40 बजे इंदौर से रवाना होगी और शाम 4:45 बजे वापस आएगी। इसके अतिरिक्त जयपुर, नागपुर, गोवा, दिल्ली और अहमदाबाद की उड़ानों के समय में भी फेरबदल किया गया है।