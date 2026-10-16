इंदौर: रेडिएंट कॉलेज में गरबा आयोजन को लेकर बजरंग दल ने जताई आपत्ति, आयोजन रद्द, किया हनुमान चालीसा का पाठ

शहर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में स्थित रेडिएंट कॉलेज में गरबा आयोजन को लेकर विवाद सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में आयोजित किए जा रहे गरबा कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। संगठन का आरोप है कि कॉलेज में बिना अनुमति गरबा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि कार्यक्रम में मुस्लिम युवक भी शामिल हुए हैं। इन सूचनाओं के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने आयोजन पर विरोध जताया। बजरंग दल की आपत्ति के बाद गरबा कार्यक्रम रद्द होने का दावा किया गया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन को सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया।

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जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल इंदौर विभाग मंत्री को सूचना मिली थी कि प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़े रेडिएंट कॉलेज में गरबा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि कार्यक्रम के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि गरबा आयोजन में मुस्लिम युवक भी शामिल हो रहे हैं। इन जानकारियों के आधार पर बजरंग दल ने कार्यक्रम को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कॉलेज प्रबंधन के समक्ष विरोध जताया।गरबा कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताने के बाद बजरंग दल के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन को सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने आयोजन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। बजरंग दल की आपत्ति के बाद कार्यक्रम रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस पूरे मामले में कॉलेज प्रबंधन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है। आयोजन के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं, कार्यक्रम में किन लोगों ने हिस्सा लिया और किन परिस्थितियों में आयोजन रद्द किया गया इन बिंदुओं पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।फिलहाल तिलक नगर थाना क्षेत्र के रेडिएंट कॉलेज में गरबा आयोजन को लेकर बजरंग दल की आपत्ति और हनुमान चालीसा पाठ का मामला चर्चा में है। मामले में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।