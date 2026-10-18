{"_id":"6ad4360b663fc5c16a02e369","slug":"gwalior-sheetla-mata-temple-accident-14-dead-11-identified-victims-names-addresses-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ग्वालियर हादसा: किसी का बेटा, किसी का सहारा... 14 मौतों ने उजाड़े परिवार, 11 की पहचान; देखें हादसे की तस्वीरें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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मंदिर के पास हुआ भीषण हादसा



ग्वालियर के चीनौर रोड पर शीतला माता मंदिर के पास रात करीब 1:30 बजे यह दुर्घटना हुई। नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। इसी दौरान धान से भरा ट्रक अनियंत्रित हो गया। एसएसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक, भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे। ट्रक बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गया और चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद ट्रक मंदिर के प्रवेश द्वार और बाहरी दीवार से टकरा गया। विज्ञापन ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास शनिवार और रविवार की दरमियानी रात भीषण सड़क हादसा हो गया। मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को धान से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। अब तक 11 मृतकों की पहचान होने की जानकारी सामने आई है। देखिए हादसे से जुड़ी अहम जानकारी और मृतकों के नाम-पते।

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हादसे में 14 लोगों की मौत, 29 घायल



हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत-बचाव अभियान चलाया। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। इनमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सात घायलों की हालत गंभीर बताई गई थी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। आरटीओ की टीम ट्रक की तकनीकी स्थिति की जांच करेगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि ट्रक अनियंत्रित क्यों हुआ और बैरिकेड तोड़कर प्रतिबंधित मार्ग पर कैसे पहुंचा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में अब तक 11 की पहचान हो चुकी है। मृतकों में किशोरों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा है। प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पहचान किए गए मृतकों में सत्येंद्र गुर्जर, सरला तोमर, गौरव परिहार और महेश शर्मा समेत 11 लोग शामिल हैं। इन सभी के नाम, उम्र और पते की जानकारी सामने आई है।





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