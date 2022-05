{"_id":"62944d253067fc2861341eb6","slug":"gwalior-big-action-of-central-narcotics-control-bureau-116-bags-filled-with-doda-sawdust-seized","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gwalior: मुरमुरे के नीचे दबाकर ले जा रहे थे एक करोड़ रुपये का डोडा चूरा, एनसीबी ने 116 बोरे किए जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Mon, 30 May 2022 10:20 AM IST