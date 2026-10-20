धार में चार मृत: दो हादसों में चार की गई जान, बगड़ी में दो बाइकों की टक्कर तो बदनावर में काका-भतीजे की मौत

धार जिले में मंगलवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा नालछा थाना क्षेत्र के नागदा-गुजरी मार्ग पर सलकनपुर फाटे के पास हुआ, जहां दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दूसरे हादसे में बदनावर-पेटलावद रोड पर केंद्रफाटा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार काका-भतीजे को टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है।

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