धार जिले के ग्राम कोटभिड़ौता निवासी एक परिवार के सामने अपने दो मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए 24 करोड़ रुपये जुटाने की चुनौती है। निखिलेश तंवर के चार वर्षीय बेटी दियानश्री और डेढ़ वर्षीय बेटे विश्वराज दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2 से पीड़ित हैं। इस बीमारी के कारण दोनों बच्चों की मांसपेशियां लगातार कमजोर हो रही हैं। डॉक्टरों ने उनके उपचार के लिए विशेष इंजेक्शन लगाने की सलाह दी है। दोनों बच्चों के इलाज पर करीब 24 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इतनी बड़ी रकम जुटाना परिवार के लिए संभव नहीं है। ऐसे में पिता ने शासन-प्रशासन के साथ समाज और आम लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है।

विज्ञापन