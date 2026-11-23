भोपाल की बड़ी खबरें: अवैध अस्तबल में घोड़े की लात से ठेकेदार की मौत, 599 मकानों पर बुलडोजर, कैबिनेट के फैसले
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Mon, 23 Nov 2026 07:05 PM IST
सार
भोपाल में सोमवार को कई बड़ी घटनाएं चर्चा में रहीं। पंचशील नगर में अवैध अस्तबल में घोड़े की लात लगने से ठेकेदार की मौत हो गई। ऐशबाग में 599 जर्जर जनता क्वार्टरों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, प्रदेश की पहली ल्यूमिनेसेंस डेटिंग लैब शुरू हुई और मोहन कैबिनेट ने युवा वर्ष 2027 सहित कई अहम फैसले लिए।
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विस्तार
आज की बड़ी खबरें
अवैध अस्तबल में घोड़े की लात से ठेकेदार की मौत
पंचशील नगर में घोड़े की लात लगने से एक ठेकेदार की मौत हो गई। इलाके में अवैध अस्तबल को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन उसे हटाने के बजाय चालान काटकर जिम्मेदारी पूरी करने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
ऐशबाग में 599 जनता क्वार्टरों पर बुलडोजर कार्रवाई
ऐशबाग में हाउसिंग बोर्ड के जर्जर जनता क्वार्टरों को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद 599 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की संयुक्त टीम मौके पर तैनात है। करीब तीन हजार लोगों से जुड़े इस मामले में इलाके में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी बदली गई है।
सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग मामले की सुनवाई
भोपाल के आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। निगम ने अब तक की कार्रवाई का ब्योरा हलफनामे के जरिए पेश किया। वहीं, रहवासियों ने कई प्रतिष्ठानों के दोबारा खुलने का मुद्दा उठाया। आवासीय क्षेत्रों में कारोबार को लेकर अब 6 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई होगी।
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मध्यप्रदेश की पहली डेटिंग लैब शुरू
भोपाल में प्रदेश की पहली ल्यूमिनेसेंस डेटिंग प्रयोगशाला शुरू हुई है। इसके माध्यम से मिट्टी, पत्थर और पुरातात्विक वस्तुओं की उम्र का वैज्ञानिक आकलन किया जा सकेगा। यह तकनीक दस लाख साल तक पुरानी वस्तुओं की उम्र पता लगाने में मदद करेगी। इससे पुरातात्विक धरोहरों और प्राचीन मानव इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिलेगी।
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 को युवा वर्ष घोषित करने, लोक सेवा आयोग की परीक्षा साल में दो बार कराने और सहकारी बैंकों के चुनाव एक साल टालने जैसे फैसले लिए गए। इसके अलावा नौ सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।
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अवैध अस्तबल में घोड़े की लात से ठेकेदार की मौत
पंचशील नगर में घोड़े की लात लगने से एक ठेकेदार की मौत हो गई। इलाके में अवैध अस्तबल को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन उसे हटाने के बजाय चालान काटकर जिम्मेदारी पूरी करने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
ऐशबाग में 599 जनता क्वार्टरों पर बुलडोजर कार्रवाई
ऐशबाग में हाउसिंग बोर्ड के जर्जर जनता क्वार्टरों को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद 599 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की संयुक्त टीम मौके पर तैनात है। करीब तीन हजार लोगों से जुड़े इस मामले में इलाके में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी बदली गई है।
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सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग मामले की सुनवाई
भोपाल के आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। निगम ने अब तक की कार्रवाई का ब्योरा हलफनामे के जरिए पेश किया। वहीं, रहवासियों ने कई प्रतिष्ठानों के दोबारा खुलने का मुद्दा उठाया। आवासीय क्षेत्रों में कारोबार को लेकर अब 6 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई होगी।
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मध्यप्रदेश की पहली डेटिंग लैब शुरू
भोपाल में प्रदेश की पहली ल्यूमिनेसेंस डेटिंग प्रयोगशाला शुरू हुई है। इसके माध्यम से मिट्टी, पत्थर और पुरातात्विक वस्तुओं की उम्र का वैज्ञानिक आकलन किया जा सकेगा। यह तकनीक दस लाख साल तक पुरानी वस्तुओं की उम्र पता लगाने में मदद करेगी। इससे पुरातात्विक धरोहरों और प्राचीन मानव इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिलेगी।
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 को युवा वर्ष घोषित करने, लोक सेवा आयोग की परीक्षा साल में दो बार कराने और सहकारी बैंकों के चुनाव एक साल टालने जैसे फैसले लिए गए। इसके अलावा नौ सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।