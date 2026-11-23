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अवैध अस्तबल में घोड़े की लात से ठेकेदार की मौतपंचशील नगर में घोड़े की लात लगने से एक ठेकेदार की मौत हो गई। इलाके में अवैध अस्तबल को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन उसे हटाने के बजाय चालान काटकर जिम्मेदारी पूरी करने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।ऐशबाग में हाउसिंग बोर्ड के जर्जर जनता क्वार्टरों को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद 599 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की संयुक्त टीम मौके पर तैनात है। करीब तीन हजार लोगों से जुड़े इस मामले में इलाके में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी बदली गई है।भोपाल के आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। निगम ने अब तक की कार्रवाई का ब्योरा हलफनामे के जरिए पेश किया। वहीं, रहवासियों ने कई प्रतिष्ठानों के दोबारा खुलने का मुद्दा उठाया। आवासीय क्षेत्रों में कारोबार को लेकर अब 6 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई होगी।भोपाल में प्रदेश की पहली ल्यूमिनेसेंस डेटिंग प्रयोगशाला शुरू हुई है। इसके माध्यम से मिट्टी, पत्थर और पुरातात्विक वस्तुओं की उम्र का वैज्ञानिक आकलन किया जा सकेगा। यह तकनीक दस लाख साल तक पुरानी वस्तुओं की उम्र पता लगाने में मदद करेगी। इससे पुरातात्विक धरोहरों और प्राचीन मानव इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिलेगी।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 को युवा वर्ष घोषित करने, लोक सेवा आयोग की परीक्षा साल में दो बार कराने और सहकारी बैंकों के चुनाव एक साल टालने जैसे फैसले लिए गए। इसके अलावा नौ सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।