धार में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही बाइक को मारी टक्कर, चार भाई-बहनों की मौके पर मौत
धार जिले के कानवन थाना क्षेत्र के कुमेड़ी गांव में पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत में चार भाई-बहनों की मौत हो गई। बाइक पर सवार शुभम मेडा और उसकी तीन चचेरी बहनें शंकरपुरा में आयोजित रात्रि जगराते में जा रही थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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जिले के कानवन थाना क्षेत्र के ग्राम कुमेड़ी में कोद-बिड़वाल रोड पर बिलकेश्वर महादेव मंदिर के पास सोमवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर में बाइक सवार चार भाई-बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।
पुलिस के अनुसार, पिकअप वाहन क्रमांक MP 09 GH 4628 कोद से बिड़वाल की ओर जा रहा था। इसी दौरान श्रवण के घर के सामने बिड़वाल की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक MP 11 ZL 5727 को पिकअप ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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जगराते में शामिल होने जा रहे थे चारों
हादसे में बाइक चला रहे शुभम पिता भारत मेडा (20), निवासी पांदा, और उसके साथ बैठी उसकी तीन चचेरी बहनों भूरी उर्फ अक्षरा (14), आनंदी (16) और सुहाना (12) की मौत हो गई। तीनों किशोरियां भी पांदा की रहने वाली थीं। बताया गया कि शुभम अपनी तीनों बहनों के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी बहन भावना भाबर के घर शंकरपुरा में आयोजित रात्रि जगराते के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया।
पिकअप के नीचे दब गया था बाइक चालक
टक्कर के बाद बाइक चालक शुभम पिकअप वाहन के नीचे दब गया था। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। सूचना मिलने पर एंबुलेंस की मदद से चारों को सरकारी अस्पताल बदनावर पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने पहुंचाया है। कानवन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।