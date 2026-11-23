जिले के कानवन थाना क्षेत्र के ग्राम कुमेड़ी में कोद-बिड़वाल रोड पर बिलकेश्वर महादेव मंदिर के पास सोमवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर में बाइक सवार चार भाई-बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

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