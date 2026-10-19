धार: इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर ओवरब्रिज के निर्माण पर उठे सवाल, 7 महीने में चार बार उखड़ी सड़क, जनता परेशान

इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौगांव थाने के पास बने रेलवे ओवरब्रिज का डामर एक बार फिर उखड़ गया है। करीब 120 करोड़ रुपये की लागत से बने इस 1.5 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज का निर्माण वर्ष 2024 में शुरू हुआ था। ओवरब्रिज को इसी साल 12 मार्च को यातायात के लिए खोला गया था। इसके बाद से ही इसके एक हिस्से में लगातार डामर उखड़ने की समस्या सामने आ रही है। डामर फिर उखड़ने के बाद इंदौर जाने वाली लेन के कुछ हिस्से को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है।

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