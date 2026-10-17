यूनियन कार्बाइड मामला : हाईकोर्ट में पेश हुई नई रिपोर्ट, अब अगली सुनवाई 27 नवंबर को

विज्ञापन

यूनियन कार्बाइड कारखाने के जहरीले कचरे के निपटान से जुड़े मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाईकोर्ट में नई रिपोर्ट पेश की है। प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट में कचरे को जलाने के बाद बची राख में पारे की मौजूदगी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को निर्धारित कर दी है।