दुर्गा विसर्जन-रावण दहन पर सख्ती: सात हजार प्रतिमाओं के लिए सुरक्षा प्लान, संकरी गलियों में रावण दहन पर रोक

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आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आठ अक्टूबर को न्यू मार्केट में छोले-भटूरे की दुकान में लगी आग ने आसपास की कई दुकानों को भी चपेट में ले लिया था। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपये के नुकसान की बात सामने आई थी। इसके बाद नगर निगम ने दुर्गा उत्सव समितियों और रावण दहन आयोजकों के लिए सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन के तहत आयोजकों को आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, आग से बचाव के इंतजाम रखने और लोगों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। संकरी गलियों में रावण दहन पर रोक का उद्देश्य भी भीड़ और आग से जुड़े जोखिमों को कम करना है।राजधानी में सात हजार से अधिक दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन तीन दिन तक चलेगा। इसके लिए खटलापुरा, प्रेमपुरा, बैरागढ़, हथाईखेड़ा, शाहपुरा, आर्च ब्रिज, मालीखेड़ी, सीहोर नाका, अनंतपुरा, ईटखेड़ी और नरोन्हा सांकल सहित प्रमुख घाटों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन के अनुसार, करीब पांच हजार अधिकारी-कर्मचारी सुरक्षा, सफाई और विसर्जन की व्यवस्थाएं संभालेंगे। घाटों पर गोताखोरों की तैनाती के साथ क्रेन, जेसीबी और लाइफ जैकेट भी उपलब्ध कराई गई हैं। विसर्जन के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखने और किसी संभावित हादसे से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया है।दशहरे पर रावण दहन और पथ संचलन के चलते यातायात पुलिस ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर दोपहर दो बजे से रोक लगाने की व्यवस्था की है। खजूरी बायपास-मुबारकपुर चौराहा, नया बायपास-लांबाखेड़ा, चौपड़ाकला बायपास, पटेलनगर, भानपुर, बेस्टप्राइज, करोंद चौराहा, लालघाटी, प्रभात पेट्रोल पंप चौराहा, सुभाष नगर फाटक, जिन्सी चौराहा, हबीबगंज नाका, सूरज नगर और मिसरोद के 11 मील क्षेत्र से भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे आयोजन स्थलों के आसपास भीड़ और डायवर्जन को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।छोला दशहरा मैदान में रावण दहन देखने जाने वाले लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। भानपुर चौराहे से मैदान की ओर केवल उन्हीं हल्के वाहनों को जाने दिया जाएगा, जिन्हें रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होना है। नादरा बस स्टैंड या डीआईजी बंगला की ओर जाने वाले अन्य वाहन बेस्टप्राइज तिराहा, कृषि उपज मंडी, जेपी नगर तिराहा, डीआईजी बंगला चौराहा अथवा गणेश मंदिर-छोला अंडरब्रिज मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। शाम छह बजे से बसों को नादरा या पुतलीघर बस स्टैंड की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।दशहरे पर श्रीराम विजय रथयात्रा मारवाड़ी रोड स्थित बांके बिहारी मंदिर से शुरू होगी। यात्रा के बस स्टैंड पहुंचने के दौरान भोपाल टॉकीज चौराहा और अल्पना तिराहे से नादरा की ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। रथयात्रा जिस मार्ग से गुजरेगी, वहां की स्थिति के अनुसार यातायात में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा अशोका गार्डन, छोला क्षेत्र, शाहजहांनाबाद, कोतवाली, तलैया, बुधवारा और मंगलवारा सहित पुराने शहर के इलाकों में सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक पथ संचलन के कारण यातायात डायवर्ट रहेगा।राजधानी में कोलार, जंबूरी मैदान, कलियासोत एडवेंचर ग्राउंड, बैरागढ़, गांधी नगर, कोहेफिजा, छोला, हाउसिंग बोर्ड, अशोका गार्डन, अयोध्या नगर, भेल, एमवीएम कॉलेज, बिट्टन मार्केट, लहारपुरा, पांच नंबर बस स्टॉप, ओल्ड कैंपियन, टीटी नगर और शाहपुरा सहित करीब 18 प्रमुख स्थानों पर रावण दहन के आयोजन होंगे। इन मैदानों तक पहुंचने वाले रास्तों पर भीड़ के अनुसार यातायात डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, आयोजन स्थलों पर निर्धारित प्रवेश मार्गों का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों के अनुसार आवाजाही करें। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से लेकर रावण दहन और पथ संचलन तक, राजधानी में अगले कुछ दिनों तक धार्मिक आयोजनों के साथ सुरक्षा और यातायात प्रबंधन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहेगा।