भोपाल: राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी, 15 दिन में रिजल्ट का लक्ष्य, ओबीसी आरक्षण पर भी मंथन

मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2026 की अंतिम उत्तरकुंजी जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा अंतिम परीक्षा परिणाम तैयार करने की दिशा में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्य परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आगामी 15 दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि परीक्षा परिणाम की औपचारिक रूप से घोषणा से पहले आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक व कानूनी पहलुओं की गहन समीक्षा की जाएगी।

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राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की अंतिम उत्तरकुंजी सार्वजनिक किए जाने के बाद अब परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। आयोग ने मूल्यांकन कार्य को पूरा करके परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए 15 दिन की समयावधि निर्धारित की है। इस निर्धारित अवधि में सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का संकलन किया जाएगा। हालांकि परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई जाएगी।इस बैठक में प्रदेश में चल रही अन्य लंबित भर्ती परीक्षाओं के परिणामों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के विषय पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद उत्पन्न स्थिति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि परिणाम की घोषणा नियमों के अनुसार हो सके।राज्य वन सेवा परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 36 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जानी हैं। इन पदों में सहायक वन संरक्षक के छह पद और वन क्षेत्रपाल के 30 पद शामिल हैं।चयन प्रक्रिया के पहले चरण में 26 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में प्रदेशभर से तीन हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों और नियमों के आधार पर कुल 783 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। सफल उम्मीदवारों में 741 अभ्यर्थी मुख्य श्रेणी में और 42 अभ्यर्थी प्रावधिक श्रेणी में स्थान पाने में सफल रहे थे।प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने 27 सितंबर को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था। मुख्य परीक्षा के ठीक दो दिन बाद आयोग ने अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए प्रावधिक उत्तरकुंजी जारी कर दी थी। अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न अथवा उत्तर पर असहमति होने की स्थिति में पांच दिन के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। इस समयावधि के दौरान परीक्षा के दो प्रश्नों के उत्तर को लेकर आधिकारिक आपत्तियां प्राप्त हुईं। आयोग ने आपत्तियों के निराकरण के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति द्वारा आपत्तियों की सूक्ष्म जांच के बाद आयोग ने अंतिम उत्तरकुंजी तैयार कर जारी की है।अंतिम उत्तरकुंजी जारी होने के बाद अब परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया अपनी अंतिम दिशा में बढ़ गई है। परिणाम घोषित किए जाने से पहले होने वाली अधिकारियों की बैठक में ओबीसी आरक्षण से जुड़े विधिक पहलुओं और अन्य लंबित परिणामों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिणाम की घोषणा के बाद प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा उत्पन्न न हो। वन क्षेत्रपाल और सहायक वन संरक्षक के पदों पर चयन की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी अब परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।