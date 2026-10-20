भोपाल क्राइम: शैंपू मांगने के बहाने बुजुर्ग की 12 ग्राम सोने की चेन लूटकर बदमाश फरार, दिनदहाड़े वारदात

राजधानी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे दुकानों पर ग्राहक बनकर पहुंच रहे हैं और मौका मिलते ही लूटपाट कर फरार हो रहे हैं। साकेत नगर में रविवार सुबह किराना दुकान पर बैठे 67 वर्षीय बुजुर्ग व्यापारी को दो नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया। पहले पानी की बोतल खरीदी, फिर शैंपू मांगकर दुकानदार को सामान निकालने में उलझाया और इसी दौरान उनके गले से सोने की चेन झपट ली। वारदात इतनी तेजी से हुई कि बुजुर्ग संभल भी नहीं पाए। बाहर बाइक लेकर तैयार खड़ा साथी लुटेरे को लेकर फरार हो गया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन