सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी होता है ब्रेस्ट कैंसर: इन 5 लक्षणों को न करें नजरअंदाज,एम्स ने किया अलर्ट

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स्तन कैंसर का नाम सुनते ही आमतौर पर महिलाओं की बीमारी का ख्याल आता है, लेकिन पुरुष भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। पुरुषों में स्तन कैंसर के मामले अपेक्षाकृत कम होते हैं, लेकिन यही वजह है कि कई बार इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। छाती या निप्पल के आसपास गांठ, निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना, त्वचा में बदलाव या निप्पल से असामान्य स्राव जैसे संकेत दिखें तो सावधान हो जाएं। इन्हें मामूली परेशानी मानकर टालने के बजाय चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है। एम्स भोपाल ने स्तन कैंसर जागरूकता माह के तहत पुरुषों में होने वाले स्तन कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक किया है। संस्थान में 1 से 31 अक्टूबर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बताया गया कि स्तन कैंसर केवल महिलाओं को होने वाली बीमारी नहीं है। पुरुषों में भी इसके लक्षण सामने आ सकते हैं और समय पर जांच से बीमारी का निदान करने में मदद मिल सकती है।