भोपाल के छात्रावास में खाने में कीड़े मिलने का आरोप: छात्राओं का प्रदर्शन, साफ पानी और सुरक्षा की मांग

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कटारा हिल्स स्थित आकांक्षा योजना के तहत संचालित छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता खराब है और खाने में कीड़े मिलने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने और वाटर कूलर से जुड़ी समस्याओं के कारण भी उन्हें परेशानी हो रही है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), भोपाल ने छात्रावास की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को भोजन, पानी, साफ-सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं में लापरवाही छात्राओं के स्वास्थ्य और पढ़ाई के माहौल को प्रभावित कर सकती है।