भोपाल में वैध-अवैध होर्डिंग्स का मांगा हिसाब: निगम बैठक में उठेगा सवाल,सर्विस ब्लॉक की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव

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भोपाल में शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगे वैध-अवैध होर्डिंग्स को लेकर नगर निगम में सवाल उठने जा रहा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र यति ने एमआईसी मेंबर के तौर पर निगम से पूछा है कि शहर में कितने होर्डिंग्स वैध हैं और कितने अवैध। शनिवार को होने वाली नगर निगम परिषद की बैठक में इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। एमआईसी मेंबर जगदीश यादव जानकारी सदन के पटल पर रखेंगे। आईएसबीटी स्थित मीटिंग हॉल में होने वाली बैठक में कुल 13 सवालों पर चर्चा होगी, जबकि चार प्रमुख एजेंडे मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। इस बार दो ऐसे प्रस्ताव भी दोबारा लाए जा रहे हैं, जिन्हें 19 अगस्त की बैठक में मंजूरी नहीं मिल सकी थी। एमआईसी ने दोनों प्रस्तावों की शर्तों में बदलाव किया है।