अमेरिका में इस्कॉन मंदिर पहुंचे मोहन भागवत: कृष्ण चेतना को बताया दुनिया को जोड़ने का रास्ता, क्या संदेश दिया?

मोहन भागवत ने भगवद्गीता की शिक्षा को कैसे समझाया?

विज्ञापन

न्यूयॉर्क में इस्कॉन मंदिर क्यों पहुंचे मोहन भागवत?

विज्ञापन

विज्ञापन

आगे वंचित लोगों के लिए क्या करेंगे भागवत?

भागवत ने कहा कि दुनिया में भले ही अनेक प्रकार की विविधता, द्वंद्व और संघर्ष दिखाई देते हों, लेकिन वास्तव में सब कुछ कृष्ण है। उन्होंने कहा कि यही भगवद्गीता की शिक्षा है। उनके मुताबिक मजबूत समझ के साथ इन मतभेदों और परिस्थितियों को पार करना जरूरी है। उन्होंने कृष्ण चेतना को ऐसी सोच के रूप में सामने रखा, जो अलग-अलग लोगों के बीच एकता की भावना पैदा कर सकती है।मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क स्थित इस्कॉन मंदिर का दौरा किया। यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब इस्कॉन अपनी स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान इस्कॉन से जुड़े लोगों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में गोवर्धन इकोविलेज के निदेशक गौरांग दास ने कहा कि मोहन भागवत का स्वागत करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ और इस्कॉन की 60वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख किया।इस्कॉन मंदिर की यात्रा के बाद मोहन भागवत पास के एक स्थान पर जाने वाले हैं। यहां वंचित लोगों के बीच भोजन वितरित किया जाना है। इस तरह उनकी न्यूयॉर्क यात्रा में धार्मिक और वैचारिक कार्यक्रम के साथ सेवा से जुड़ी गतिविधि भी शामिल है। इस्कॉन की ओर से उनके कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की गई है।