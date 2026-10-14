एसआईआर विवाद: सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी, दिपके ने कहा- उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता

08:54 AM, 14-Oct-2026 पांच दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए सीजेपी नेता धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को बुधवार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को अपने पोस्ट में टैग कर लिखा कि आशु और सौरव को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनकी गलती? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना है। नरेंद्र मोदी थोड़ी हिम्मत दिखाइए। अगर आप विरोध की आवाज को दबाने के लिए इतने ही पक्के इरादे वाले हैं, तो इन कायरतापूर्ण तरीकों की आड़ लेने के बजाय आधिकारिक तौर पर आपातकाल घोषित करने की हिम्मत दिखाइए।

08:29 AM, 14-Oct-2026 सीजेपी नेताओं के खिलाफ कई मामलों में दर्ज हुआ मामला सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने तीनों नेताओं के खिलाफ कई आरोपों में मामला दर्ज किया है। इनमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन, शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बांड की शर्तें तोड़ना और सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक काम में बाधा पहुंचाना शामिल है। पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद अब तीनों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने तीनों नेताओं के खिलाफ कई आरोपों में मामला दर्ज किया है। इनमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन, शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बांड की शर्तें तोड़ना और सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक काम में बाधा पहुंचाना शामिल है। पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद अब तीनों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

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08:26 AM, 14-Oct-2026 मजिस्ट्रेट के सामने सीजेपी नेताओं की पेशी आज कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे को बिना अनुमति जंतर-मंतर इलाके में प्रवेश करने के आरोप में एहतियातन हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, तीनों को बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की संभावना है। उन्हें मंगलवार सुबह पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया, जब उन्होंने कथित तौर पर बैरिकेडिंग पार कर प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। जंतर-मंतर को हाल ही में प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, तीनों नेताओं ने मंगलवार को बैरिकेडिंग पार की और जंतर-मंतर में प्रवेश कर लिया। इसके बाद उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि जंतर-मंतर अब प्रदर्शनों के लिए अधिकृत स्थल नहीं है। इसी वजह से वहां बिना अनुमति पहुंचने और प्रदर्शन करने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।