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एसआईआर विवाद: सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी, दिपके ने कहा- उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता

Wed, 14 Oct 2026 08:38 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 14 Oct 2026 08:38 AM IST
खास बातें

देश में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष के नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। एसआईआर से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ...

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SIR Controversy Uproar intensifies over CEC resignation CJP leaders to be produced before magistrate today
सीजेपी व विपक्ष का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

लाइव अपडेट

08:54 AM, 14-Oct-2026

पांच दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए सीजेपी नेता

धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को बुधवार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को अपने पोस्ट में टैग कर लिखा कि आशु और सौरव को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनकी गलती? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना है। नरेंद्र मोदी थोड़ी हिम्मत दिखाइए। अगर आप विरोध की आवाज को दबाने के लिए इतने ही पक्के इरादे वाले हैं, तो इन कायरतापूर्ण तरीकों की आड़ लेने के बजाय आधिकारिक तौर पर आपातकाल घोषित करने की हिम्मत दिखाइए।
08:29 AM, 14-Oct-2026

सीजेपी नेताओं के खिलाफ कई मामलों में दर्ज हुआ मामला

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने तीनों नेताओं के खिलाफ कई आरोपों में मामला दर्ज किया है। इनमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन, शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बांड की शर्तें तोड़ना और सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक काम में बाधा पहुंचाना शामिल है। पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद अब तीनों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
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08:26 AM, 14-Oct-2026

मजिस्ट्रेट के सामने सीजेपी नेताओं की पेशी आज

कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे को बिना अनुमति जंतर-मंतर इलाके में प्रवेश करने के आरोप में एहतियातन हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, तीनों को बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की संभावना है। उन्हें मंगलवार सुबह पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया, जब उन्होंने कथित तौर पर बैरिकेडिंग पार कर प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। जंतर-मंतर को हाल ही में प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, तीनों नेताओं ने मंगलवार को बैरिकेडिंग पार की और जंतर-मंतर में प्रवेश कर लिया। इसके बाद उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि जंतर-मंतर अब प्रदर्शनों के लिए अधिकृत स्थल नहीं है। इसी वजह से वहां बिना अनुमति पहुंचने और प्रदर्शन करने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

08:09 AM, 14-Oct-2026

एसआईआर विवाद: सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी, दिपके ने कहा- उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता

चुनाव आयोग देश के कई राज्यों में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में विपक्ष द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे तत्काल रोकने की मांग कर रहे हैं। वहीं, यह मामला भी अब कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट इस मामले की सुनवाई भी कर रही है। 
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