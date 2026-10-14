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एसआईआर विवाद: सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी, दिपके ने कहा- उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता
देश में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष के नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। एसआईआर से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ...
लाइव अपडेट
पांच दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए सीजेपी नेता
सीजेपी नेताओं के खिलाफ कई मामलों में दर्ज हुआ मामलासूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने तीनों नेताओं के खिलाफ कई आरोपों में मामला दर्ज किया है। इनमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन, शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बांड की शर्तें तोड़ना और सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक काम में बाधा पहुंचाना शामिल है। पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद अब तीनों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
मजिस्ट्रेट के सामने सीजेपी नेताओं की पेशी आज
कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे को बिना अनुमति जंतर-मंतर इलाके में प्रवेश करने के आरोप में एहतियातन हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, तीनों को बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की संभावना है। उन्हें मंगलवार सुबह पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया, जब उन्होंने कथित तौर पर बैरिकेडिंग पार कर प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। जंतर-मंतर को हाल ही में प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, तीनों नेताओं ने मंगलवार को बैरिकेडिंग पार की और जंतर-मंतर में प्रवेश कर लिया। इसके बाद उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि जंतर-मंतर अब प्रदर्शनों के लिए अधिकृत स्थल नहीं है। इसी वजह से वहां बिना अनुमति पहुंचने और प्रदर्शन करने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।