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पढ़ें 15 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
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लाइव अपडेट
02:30 AM, 15-Oct-2026
Sonipat News: ट्रक की चपेट में आने से कुचला बाइक सवार युवक का सिर, मौत, ताऊ का बेटा घायलदिल्ली मार्ग पर बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार हरनाथ (20) की मौत हो गई जबकि उनके ताऊ के बेटे प्रताप घायल हो गए। और पढ़ें
02:30 AM, 15-Oct-2026
Jhansi News: खजुराहो-रूंधी के बीच आज से चलेगी फेस्टिवल स्पेशलझांसी। रेल प्रशासन आगामी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। बुधवार को खजुराहो-रुंधी के बीच में बृहस्पतिवार से ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। और पढ़ें
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02:29 AM, 15-Oct-2026
Kushinagar News: नगर में आजनगर में आज और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026
Amroha News: सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर छापा, 3.82 लाख का तेल सील, दो नमूने जांच के लिए लैब भेजेसरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर छापा, 3.82 लाख का तेल सील, दो नमूने जांच के लिए लैब भेजे और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026
Basti News: सीखे गए नवाचार को लागू करने का लिया संकल्पजिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे तीन दिवसीय आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हो गया। और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026
Kushinagar News: सऊदी अरब में सड़क हादसे में पटहेरवा के युवक की मौत, दो गंभीरसऊदी अरब में सड़क हादसे में पटहेरवा के युवक की मौत, दो गंभीर और पढ़ें
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02:29 AM, 15-Oct-2026
Mohali News: भबात में सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान लोगभबात में सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान लोग और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026
Mohali News: लांडरा-खरड़ रोड पर अवैध हथियारों के साथ हिसार का युवक गिरफ्तारYouth from Hisar arrested with illegal weapons on Landra-Kharar Road और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026
भारत की मतदाता सूची पर अमेरिकी सांसद की टिप्पणी: 13 करोड़ नाम हटने पर जताई चिंता, एसआईआर पर क्यों उठे सवाल?
02:29 AM, 15-Oct-2026