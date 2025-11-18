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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 15 October 2026

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पढ़ें 15 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 15 October 2026

लाइव अपडेट

02:30 AM, 15-Oct-2026

Sonipat News: ट्रक की चपेट में आने से कुचला बाइक सवार युवक का सिर, मौत, ताऊ का बेटा घायल

दिल्ली मार्ग पर बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार हरनाथ (20) की मौत हो गई जबकि उनके ताऊ के बेटे प्रताप घायल हो गए। और पढ़ें
02:30 AM, 15-Oct-2026

Jhansi News: खजुराहो-रूंधी के बीच आज से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल

झांसी। रेल प्रशासन आगामी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। बुधवार को खजुराहो-रुंधी के बीच में बृहस्पतिवार से ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। और पढ़ें
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02:29 AM, 15-Oct-2026

Kushinagar News: नगर में आज

नगर में आज और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

Amroha News: सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर छापा, 3.82 लाख का तेल सील, दो नमूने जांच के लिए लैब भेजे

सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर छापा, 3.82 लाख का तेल सील, दो नमूने जांच के लिए लैब भेजे और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

Basti News: सीखे गए नवाचार को लागू करने का लिया संकल्प

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे तीन दिवसीय आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हो गया। और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

Kushinagar News: सऊदी अरब में सड़क हादसे में पटहेरवा के युवक की मौत, दो गंभीर

सऊदी अरब में सड़क हादसे में पटहेरवा के युवक की मौत, दो गंभीर और पढ़ें
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02:29 AM, 15-Oct-2026

Mohali News: भबात में सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान लोग

भबात में सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान लोग और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

Mohali News: लांडरा-खरड़ रोड पर अवैध हथियारों के साथ हिसार का युवक गिरफ्तार

Youth from Hisar arrested with illegal weapons on Landra-Kharar Road और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

भारत की मतदाता सूची पर अमेरिकी सांसद की टिप्पणी: 13 करोड़ नाम हटने पर जताई चिंता, एसआईआर पर क्यों उठे सवाल?

US Congresswoman Pramila Jayapal Raises Concern Over Voter Deletions in India
भारत की मतदाता सूची पर अमेरिकी सांसद की टिप्पणी: 13 करोड़ नाम हटने पर जताई चिंता, एसआईआर पर क्यों उठे सवाल?--US Congresswoman Pramila Jayapal Raises Concern Over Voter Deletions in India और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

Kushinagar News: रेलवे ने तमकुहीरोड के रास्ते अमृतसर-छपरा स्पेशल ट्रेन को दी मंजूरी

Railways approves Amritsar-Chhapra special train via Tamkuhi Road. और पढ़ें
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