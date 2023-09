पढ़ें 20 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:59 AM, 20-Sep-2023 सहारनपुर में वारदात: आम के बाग में वृद्ध महिला से मारपीट, डरा धमका कर दुष्कर्म का भी आरोप, आरोपी फरार Saharanpur News : सहारनपुर में एक वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि आम के बाग में एक युवक ने वृद्ध महिला के साथ मारपीट की। आरोप है कि युवक ने डरा धमका कर दुष्कर्म का भी किया। सहारनपुर में एक वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि आम के बाग में एक युवक ने वृद्ध महिला के साथ मारपीट की। आरोप है कि युवक ने डरा धमका कर दुष्कर्म का भी किया। और पढ़ें

12:59 AM, 20-Sep-2023
Pilibhit News: गोवंश को न आश्रय स्थलों में मिल रहा चारा और न घरों में हो रहा गुजारा
प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के चलते गोवंश का जीना मुहाल है। उन्हें न आश्रय स्थलों में चारा मिल रहा है और न घरों में गुजारा हो रहा है। परशुराम गोआश्रय स्थल में तो एक महीने के भीतर भूख और बीमारी से 20 गोवंश की मौत भी हो चुकी है।

12:59 AM, 20-Sep-2023
Maharajganj News: दो मेडिकल स्टोर सील, दो से नमूने लिए गए

12:59 AM, 20-Sep-2023
Gorakhpur News: दूध, लाल मिर्च और किशमिश सब में मिलावट का खेल...जांच में नमूने मिले फेल
The game of adulteration in milk, red chilli and raisins... samples found failed in testing

12:59 AM, 20-Sep-2023
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - अभिनेता नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया को भेजा समन
बिग बॉस से दोबारा सुर्खियों में आई अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी को अदालत ने समन जारी किए हैं।

12:58 AM, 20-Sep-2023
Lucknow News: मिलेगा मुआवजा, फसल नुकसान के सर्वे का काम शुरू

12:58 AM, 20-Sep-2023
Ghaziabad News: 15 बैंक खातों और मोबाइल की जांच से खुलेंगे धर्म परिवर्तन के राज
करहेड़ा में धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के मामले में पुलिस की तीन टीम ने गिरफ्तार हुए 15 लोगों के बैंक खाते व मोबाइल की जांच शुरू कर दी।

12:58 AM, 20-Sep-2023
Maharajganj News: पात्राें को अपात्र करने में बकुलडीहा के प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज

12:58 AM, 20-Sep-2023
Chandauli News: कैसा प्रतिबंध, राेज निकल रहा एक क्विंटल पॉलिथीन
What kind of ban, one quintal of polythene is coming out.

12:58 AM, 20-Sep-2023
Basti News: कर्मियों व तकनीकी सहायकों का वेतन रोका
स्थानीय ब्लाॅक सभागार में दिव्यांगों को ग्रामीण आवास स्वीकृति कार्यक्रम में देर से पहुंचे सचिवों, तकनीकी सहायकों व कार्यालय कर्मियों का वेतन बीडीओ ने रोक दिया

12:58 AM, 20-Sep-2023
आईजीआरएस : कमिश्नर ने रोका एडीएम गोरखपुर और महराजगंज का वेतन
IGRS: Commissioner stopped the salary of ADM Gorakhpur and Maharajganj.

12:58 AM, 20-Sep-2023
Pilibhit News: कोतवाली पहुंचा घायल नेपाली युवक बोला- साथी की कर दी गई हत्या
घायल हालत में एक नेपाली युवक कोतवाली पहुंचा और बोला- उसके साथी की हत्या कर दी गई है। उसे साथ लेकर पुलिस बताई गई जगह पर कई घंटे छानबीन करती रही, लेकिन न लाश मिली और न वारदात की जानकारी मिल सकी

12:58 AM, 20-Sep-2023
Chandauli News: रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा अग्निशमन केंद्र
Fire fighting center will be built in Ramnagar industrial area