Coronavirus Live: कोरोना के मरीज बढ़े तो ठप हुआ काम धंधा, एक बार फिर अपने गृह नगर लौट रहे प्रवासी मजदूर, लगीं लंबी कतारें

09:52 AM, 17-Apr-2021

प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि से फोन पर बात कर कुंभ मेला को समाप्त करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, ''आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया।''

PM Narendra Modi speaks to Swami Avdheshanand Giri over telephone, requests that Kumbh Mela should now only be symbolic in the wake of #COVID19 pandemic, now that two shahi snans have concluded. pic.twitter.com/pL6ni3QL74