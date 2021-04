Coronavirus Live: पीएम मोदी आज फिर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बात,न्यूजीलैंड ने भारतीयों के आने पर लगाई रोक

08:44 AM, 08-Apr-2021

भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए न्यूजीलैंड ने अपने यहां भारतीयों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने भारतीय पर्यटकों के अपने यहां आने पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के लिए अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है।

New Zealand PM Jacinda Ardern temporarily suspends entry for all travellers from India, including its own citizens, following a high number of positive #COVID19 cases arriving from there. The suspension starts on April 11 and will be in place until April 28: Reuters pic.twitter.com/MCNUdLZTNs