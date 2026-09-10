महाराष्ट्र अपडेट्स: 'मराठी फिल्मों के लिए ज्यादा सिनेमाघर उपलब्ध कराए जाएंगे', सीएम फडणवीस का एलान

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फडणवीस ने कहा, 'मराठी फिल्मों के लिए अधिक सिनेमाघर उपलब्ध कराने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है और इसकी जल्द घोषणा की जाएगी।' उन्होंने कहा कि कलात्मक गुणवत्ता के मामले में मराठी सिनेमा देश के सर्वश्रेष्ठ सिनेमाओं में शामिल है और यह अपनी विषय-वस्तु, विविधता तथा प्रयोगधर्मिता के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मराठी रंगमंच को देश की सर्वश्रेष्ठ रंगमंच परंपराओं में से एक माना जाता है और मराठी कलाकारों ने आज भी इसकी परंपरा और प्रतिष्ठा को कायम रखा है।'फडणवीस ने कहा कि इसी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के बल पर मराठी फिल्म उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। समारोह में फडणवीस ने दिग्गज संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर को चित्रपति वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड और अभिनेता-निर्देशक प्रसाद ओक को चित्रपति वी. शांताराम स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड प्रदान किया। अभिनेता और लेखक सलीम खान को राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, जबकि अभिनेत्री रानी मुखर्जी को राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। अभिनेत्री हेलेन ने सलीम खान की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया।