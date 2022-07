CBSE 10th Result Live: जारी होने वाला है सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

{"_id":"62da3ca76cef427e4453241b","slug":"cbse-10th-result-declared-live-at-cbseresults-nic-in-check-term-2-sarkari-result","type":"live","status":"publish","title_hn":"CBSE 10th Result Live: जारी होने वाला है सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 22 Jul 2022 11:55 AM IST

लाइव अपडेट

11:45 AM, 22-Jul-2022 CBSE 10th Result : सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 2022 भी जल्द सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 2022 भी जल्द ही जारी किया जाएगा। बोर्ड पहले ही सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2022 मार्कशीट डिजिलॉकर और परीक्षा संगम पर जारी कर चुका है। cbseresults.nic.in पर रिजल्ट चेक करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 2022 भी जल्द ही जारी किया जाएगा। बोर्ड पहले ही सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2022 मार्कशीट डिजिलॉकर और परीक्षा संगम पर जारी कर चुका है। cbseresults.nic.in पर रिजल्ट चेक करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 11:26 AM, 22-Jul-2022 CBSE 10th Result Live: No Mertit List This Year 11:24 AM, 22-Jul-2022 CBSE Result 2022: 10वीं के परिणाम दोपहर दो बजे सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम सुबह 10 बजे जारी कर दिया गया। वहीं, 10वीं के परिणाम दोपहर दो बजे तक जारी किए जाएंगे। सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम सुबह 10 बजे जारी कर दिया गया। वहीं, 10वीं के परिणाम दोपहर दो बजे तक जारी किए जाएंगे। 10:59 AM, 22-Jul-2022 CBSE 10th Result Live: जारी होने वाला है सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के परिणाम, आज 22 जुलाई, 2022 को जारी करेगा। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है।

CBSE 10th Result to be Out at cbseresults.nic.in: सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम सुबह 10 बजे जारी कर दिया गया। वहीं, 10वीं के परिणाम दोपहर जल्द तक जारी किए जाएंगे। रिजल्ट संबंधी ताजा अपडेट पढ़ने के लिए पढ़ते रहें amarujala.com/education पर लाइव ब्लॉग