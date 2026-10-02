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भारत बनाम वेस्टइंडीज: शुभमन गिल की नजर एक और बड़ी पारी पर, मुल्लांपुर में पहली बार वनडे खेलेंगे भारतीय कप्तान

Fri, 02 Oct 2026 09:03 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुल्लांपुर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुल्लांपुर Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 02 Oct 2026 09:03 PM IST
सार

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल की नजर एक और बड़ी पारी पर होगी। गिल ने सीरीज के दूसरे मैच में 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन बनाकर वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा था। अब वह न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में पहली बार वनडे मुकाबला खेलेंगे। इस मैदान पर उन्होंने टेस्ट और टी20 क्रिकेट में पहले भी हिस्सा लिया है। 

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Shubman Gill eyes another big knock in New Chandigarh after record-breaking ODI double century
शुभमन गिल - फोटो : ANI

विस्तार
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में इस मैदान पर पहली बार वनडे खेलने उतरेंगे। गिल के लिए यह मैदान हालांकि नया नहीं है। वह यहां टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल चुके हैं, लेकिन वनडे में पहली बार मुल्लांपुर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। रिकॉर्ड तोड़ दोहरे शतक के बाद अब उनकी नजर एक और बड़ी पारी पर होगी।
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Shubman Gill eyes another big knock in New Chandigarh after record-breaking ODI double century
शुभमन गिल - फोटो : ANI
गिल ने सीरीज के पहले वनडे में 110 रन की पारी खेली थी। इसके बाद गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे में उन्होंने इतिहास रचते हुए 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन बनाए। यह वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक है। अपनी पारी में उन्होंने 26 चौके और आठ छक्के लगाए और भारत ने 406 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया।
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Shubman Gill eyes another big knock in New Chandigarh after record-breaking ODI double century
शुभमन गिल - फोटो : ANI
मुल्लांपुर में पहले टेस्ट और टी20 खेल चुके हैं गिल
गिल ने मुल्लांपुर में अब तक एक टेस्ट और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में वह खाता नहीं खोल सके थे, जबकि इस साल जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में उन्होंने शानदार 126 रन बनाए थे। टी20 क्रिकेट में गिल ने इस मैदान पर पांच मैचों की पांच पारियों में 179 रन बनाए हैं। उनका औसत 35.80 और स्ट्राइक रेट करीब 160 का है। इसी मैदान पर उन्होंने इस साल आईपीएल क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 104 रन की शतकीय पारी भी खेली थी। इस तरह गिल के पास अब मुल्लांपुर में वनडे क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ने का मौका होगा।
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Shubman Gill eyes another big knock in New Chandigarh after record-breaking ODI double century
शुभमन गिल - फोटो : ANI
घरेलू मैदान पर 4000 रन के करीब
तीसरे वनडे में गिल के पास भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने का भी मौका होगा। वह घरेलू मैदान पर 65 मैचों की 79 पारियों में 3957 रन बना चुके हैं। उनके नाम 15 शतक और 17 अर्धशतक हैं। मौजूदा सीरीज के पहले वनडे में गिल ने भारत में वनडे क्रिकेट में 2000 रन पूरे किए थे। घरेलू मैदान पर 34 वनडे की 33 पारियों में उनके नाम 2201 रन हैं। इस दौरान उनका औसत 75.89 और स्ट्राइक रेट 114.57 रहा है। उन्होंने आठ शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं।

Shubman Gill eyes another big knock in New Chandigarh after record-breaking ODI double century
शुभमन गिल - फोटो : BCCI Twitter
2026 में वनडे में शानदार फॉर्म
गिल इस साल वनडे में भी जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने 11 मैचों की 10 पारियों में 894 रन बनाए हैं। उनका औसत 127.71 और स्ट्राइक रेट 119.51 है। कुल वनडे करियर में गिल ने 69 मैचों की 68 पारियों में 3712 रन बनाए हैं। उनका औसत 65.12 और स्ट्राइक रेट 103 से ज्यादा है। उनके नाम 11 शतक और 20 अर्धशतक हैं। अब तीसरे वनडे में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि मुल्लांपुर में पहली बार वनडे खेलने उतरने वाले गिल क्या एक और बड़ी पारी से सीरीज का अंत करते हैं।
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