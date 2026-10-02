{"_id":"6abfce634058efb2b305f9b2","slug":"shubman-gill-eyes-another-big-knock-in-new-chandigarh-after-record-breaking-odi-double-century-2026-10-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम वेस्टइंडीज: शुभमन गिल की नजर एक और बड़ी पारी पर, मुल्लांपुर में पहली बार वनडे खेलेंगे भारतीय कप्तान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में इस मैदान पर पहली बार वनडे खेलने उतरेंगे। गिल के लिए यह मैदान हालांकि नया नहीं है। वह यहां टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल चुके हैं, लेकिन वनडे में पहली बार मुल्लांपुर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। रिकॉर्ड तोड़ दोहरे शतक के बाद अब उनकी नजर एक और बड़ी पारी पर होगी।

गिल ने सीरीज के पहले वनडे में 110 रन की पारी खेली थी। इसके बाद गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे में उन्होंने इतिहास रचते हुए 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन बनाए। यह वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक है। अपनी पारी में उन्होंने 26 चौके और आठ छक्के लगाए और भारत ने 406 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया।

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मुल्लांपुर में पहले टेस्ट और टी20 खेल चुके हैं गिल

गिल ने मुल्लांपुर में अब तक एक टेस्ट और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में वह खाता नहीं खोल सके थे, जबकि इस साल जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में उन्होंने शानदार 126 रन बनाए थे। टी20 क्रिकेट में गिल ने इस मैदान पर पांच मैचों की पांच पारियों में 179 रन बनाए हैं। उनका औसत 35.80 और स्ट्राइक रेट करीब 160 का है। इसी मैदान पर उन्होंने इस साल आईपीएल क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 104 रन की शतकीय पारी भी खेली थी। इस तरह गिल के पास अब मुल्लांपुर में वनडे क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ने का मौका होगा।

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घरेलू मैदान पर 4000 रन के करीब

तीसरे वनडे में गिल के पास भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने का भी मौका होगा। वह घरेलू मैदान पर 65 मैचों की 79 पारियों में 3957 रन बना चुके हैं। उनके नाम 15 शतक और 17 अर्धशतक हैं। मौजूदा सीरीज के पहले वनडे में गिल ने भारत में वनडे क्रिकेट में 2000 रन पूरे किए थे। घरेलू मैदान पर 34 वनडे की 33 पारियों में उनके नाम 2201 रन हैं। इस दौरान उनका औसत 75.89 और स्ट्राइक रेट 114.57 रहा है। उन्होंने आठ शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं।