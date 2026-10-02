भारत vs पाकिस्तान फाइनल: एशियाड में स्वर्ण के लिए टक्कर; किसे मिलेगा मौका, कौन बैठेगा बाहर? संभावित प्लेइंग-11
एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट फाइनल में शनिवार को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। भारत ने अपनी मजबूत टीम उतारी है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान की युवा टीम की अगुआई साहिबजादा फरहान करेंगे। पिच पर स्पिन अहम भूमिका निभा सकती है।
विस्तार
एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट में शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला होगा। क्रिकेट के मैदान पर दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर आमने-सामने होंगे, लेकिन इस बार दांव सिर्फ मुकाबला जीतने का नहीं, बल्कि एशियन गेम्स का गोल्ड अपने नाम करने का है। भारत अपनी मजबूत और सितारों से सजी टीम के साथ उतरेगा, जबकि पाकिस्तान की टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं।
यह मुकाबला ऐसे समय में हो रहा है, जब आईसीसी ने 2027 वनडे विश्व कप का कार्यक्रम भी जारी किया है। विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रविवार को प्रस्तावित है। इसके दो दिन के भीतर एशियन गेम्स में दोनों टीमों की भिड़ंत इस प्रतिद्वंद्विता को एक बार फिर चर्चा में ले आई है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। टॉस इससे आधे घंटे पहले सुबह साढ़े नौ बजे होगा।
भारत के पास सितारों की लंबी सूची
भारत ने एशियन गेम्स के लिए अपनी मुख्य टीम के कई प्रमुख खिलाड़ियों को भेजा है। टीम में जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के अलावा अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजी विकल्प मौजूद हैं।
भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को एकतरफा अंदाज में हराया था। श्रीलंकाई टीम सिर्फ 45 रन पर सिमट गई थी। दूसरी ओर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन उसकी जीत उतनी प्रभावी नहीं रही। छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए उसके बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते रहे। आखिर में अब्दुल समद ने 15 गेंद में 30 रन की तेज पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचाया। भारत के पिछले पांच पूरे मुकाबलों का रिकॉर्ड जीत-जीत-जीत-जीत-जीत रहा है, जबकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड जीत-हार-जीत-जीत-जीत है।
साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद
पाकिस्तान के लिए कप्तान साहिबजादा फरहान की बल्लेबाजी अहम होगी। पिछले साल टी20 एशिया कप में उन्होंने भारत के खिलाफ जसप्रीत बुमराह के सामने शानदार बल्लेबाजी की थी। भारत के खिलाफ उस टूर्नामेंट में फरहान ने 57, 58 और 40 रन की पारियां खेली थीं। पाकिस्तान तीनों मुकाबले हार गया था, लेकिन फरहान की बल्लेबाजी ने उसकी पारी को शुरुआती दौर में संभाले रखा था। एशियन गेम्स के फाइनल में भी पाकिस्तान को अपने कप्तान से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। उनके अलावा साइम अयूब, हसन नवाज और अब्दुल समद भी पाकिस्तान के अहम बल्लेबाज होंगे। सेमीफाइनल में अब्दुल समद ने मुश्किल स्थिति में तेज पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में भूमिका निभाई थी।
संजू सैमसन के लिए भी खास मौका
भारत की ओर से संजू सैमसन पर भी नजर रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम है, हालांकि उन्होंने इस टीम के खिलाफ सिर्फ दो बार बल्लेबाजी की है। सेमीफाइनल में सैमसन सात रन बनाकर बोल्ड हो गए थे। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मध्यक्रम में बल्लेबाजी की थी, जबकि एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में उन्हें नंबर तीन पर भेजा गया। फाइनल में भी उनके बल्लेबाजी क्रम में बदलाव संभव है।
वैभव को मौका, अर्शदीप पर फैसला बाकी
भारत ने सेमीफाइनल में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया था और संजू सैमसन को नंबर तीन पर भेजा था। टीम ने अर्शदीप सिंह को बाहर रखते हुए जसप्रीत बुमराह को एकमात्र प्रमुख तेज गेंदबाज के रूप में खिलाया। फाइनल में भारत के सामने यह फैसला होगा कि क्या अर्शदीप सिंह को मैदान पर उतारा जाता है। यदि उन्हें मौका नहीं मिलता है तो वह एशियन गेम्स में बिना गेंदबाजी किए ही वापस लौटेंगे।
पिच पर स्पिनरों की होगी बड़ी भूमिका
निशिन सिटी के कोरोगी पार्क की पिच पर नमी और तेज धूप के कारण गेंद को टर्न मिलने के साथ असमान उछाल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोनों टीमों के स्पिनर मुकाबले की दिशा तय कर सकते हैं। भारत के पास अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई जैसे स्पिन विकल्प हैं। अगर पिच से ज्यादा टर्न मिला तो अभिषेक शर्मा भी गेंद से उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भारत के लिए बड़ा हथियार बने रहेंगे। पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद और सुफियान मोकिम के साथ साइम अयूब और अराफात मिन्हास भी स्पिन गेंदबाजी में योगदान दे सकते हैं। ऐसे में दोनों टीमों के स्पिनरों के कुल 16 ओवर काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
पाकिस्तान की युवा टीम के सामने बड़ी चुनौती
पाकिस्तान की टीम में भारत की तरह बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारों की लंबी सूची नहीं है। हालांकि उसकी टीम में पीएसएल में खेल चुके कई खिलाड़ी हैं और पिच की परिस्थितियां युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर कम करने का मौका दे सकती हैं। भारत के लिए इस मुकाबले में दबाव का एक अलग पहलू भी है। मजबूत टीम के साथ खेलने के कारण उससे स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान की युवा टीम के पास खोने के मुकाबले हासिल करने के लिए ज्यादा कुछ होगा।
भारत-पाकिस्तान मुकाबले में मैदान के बाहर भी नजर
दोनों देशों के बीच क्रिकेट मुकाबले में मैदान के बाहर की घटनाएं भी चर्चा का विषय रही हैं। पिछले साल एशिया कप के दौरान शुरू हुई हाथ नहीं मिलाने की परंपरा के कारण इस मुकाबले में भी खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने को लेकर चर्चा है। हालांकि एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और हॉकी मुकाबलों के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाया और गले भी मिले हैं। एशियन गेम्स में क्रिकेट का स्तर शीर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसा नहीं है, लेकिन भारत-पाकिस्तान मुकाबले और स्वर्ण पदक की अहमियत दोनों टीमों के लिए बड़ी है। लगातार बारिश के कारण दोनों टीमों को सीधे सेमीफाइनल मुकाबले में उतरना पड़ा और वहां जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई।
भारत के पास गोल्ड का मौका
भारत के अंतरिम मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण और नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह मुकाबला महत्वपूर्ण होगा। टीम के पास बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ी से लेकर वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा चेहरे तक मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान की बल्लेबाजी और उसके स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण होंगे। भारत के लिए बल्लेबाजी में अभिषेक, वैभव, सैमसन, श्रेयस, ईशान, तिलक और शिवम दुबे जैसे विकल्प हैं।
संभावित प्लेइंग-11
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), साइम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम, सुफियान मोकिम, अबरार अहमद