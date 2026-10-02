भारत vs पाकिस्तान फाइनल: एशियाड में स्वर्ण के लिए टक्कर; किसे मिलेगा मौका, कौन बैठेगा बाहर? संभावित प्लेइंग-11

पाकिस्तान की युवा टीम के सामने बड़ी चुनौती

पाकिस्तान की टीम में भारत की तरह बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारों की लंबी सूची नहीं है। हालांकि उसकी टीम में पीएसएल में खेल चुके कई खिलाड़ी हैं और पिच की परिस्थितियां युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर कम करने का मौका दे सकती हैं। भारत के लिए इस मुकाबले में दबाव का एक अलग पहलू भी है। मजबूत टीम के साथ खेलने के कारण उससे स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान की युवा टीम के पास खोने के मुकाबले हासिल करने के लिए ज्यादा कुछ होगा।



भारत-पाकिस्तान मुकाबले में मैदान के बाहर भी नजर

दोनों देशों के बीच क्रिकेट मुकाबले में मैदान के बाहर की घटनाएं भी चर्चा का विषय रही हैं। पिछले साल एशिया कप के दौरान शुरू हुई हाथ नहीं मिलाने की परंपरा के कारण इस मुकाबले में भी खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने को लेकर चर्चा है। हालांकि एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और हॉकी मुकाबलों के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाया और गले भी मिले हैं। एशियन गेम्स में क्रिकेट का स्तर शीर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसा नहीं है, लेकिन भारत-पाकिस्तान मुकाबले और स्वर्ण पदक की अहमियत दोनों टीमों के लिए बड़ी है। लगातार बारिश के कारण दोनों टीमों को सीधे सेमीफाइनल मुकाबले में उतरना पड़ा और वहां जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई।