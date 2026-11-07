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IND vs NZ Live Score: वेलिंग्टन में बारिश के कारण टॉस में देरी, अंपायर्स करेंगे मैदान का निरीक्षण, पढ़ें अपडेट
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 07 Nov 2026 07:11 AM IST
खास बातें
Live Cricket Score, India vs New Zealand (IND vs NZ) 2nd ODI: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे वेलिंगटन में खेला जाएगा। भारत पहला वनडे जीतकर 1-0 की बढ़त बना चुका है।
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लाइव अपडेट
06:57 AM, 07-Nov-2026
IND vs NZ Live Score: बारिश रुकी, पर टॉस में देरीवेलिंग्टन में पिछले काफी समय से बारिश हो रही थी, जिसके कारण टॉस में देरी हुई। टॉस आधिकारिक तौर पर टाल दिया गया है। थोड़ी देर में अंपायर मैदान का निरीक्षण करेंगे। फिलहाल बारिश रुक गई है और धूप निकल आई है। चौथे अंपायर ने भी अपना छाता बंद कर दिया है। अब हालात बेहतर नजर आ रहे हैं।
It has stopped raining and an inspection is set to take place in the next 4-5 minutes. More details shortly. #NZvIND— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
06:55 AM, 07-Nov-2026
IND vs NZ Live Score: वेलिंग्टन में बारिश ने बढ़ाईं मुश्किलेंवेलिंग्टन में पिछले काफी देर से बारिश हो रही थी। मैदान पर कवर्स लगे हुए थे और सुपर सॉपर मशीन बाउंड्री के आसपास पानी सुखाने में जुटी थी। ग्राउंड स्टाफ के कुछ सदस्य कवर्स पर जमा अतिरिक्त पानी हटा रहे थे।
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12:40 AM, 07-Nov-2026
IND vs NZ Live Score: भारतन्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरा चार दिवसीय मुकाबला खेलने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। उन्हें प्लेइंग-11 में आकिब नबी की जगह मौका मिल सकता है।
12:40 AM, 07-Nov-2026
IND vs NZ Live Score: टीम न्यूज न्यूजीलैंडडेवोन कॉनवे पहले वनडे से पहले अभ्यास के दौरान मैट हेनरी से टकरा गए थे। इसके बाद उन्हें कन्कशन (सिर में चोट) के कारण पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज निक केली को टीम में शामिल किया गया है। केली को पहले चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुना गया था। ऑकलैंड में कॉनवे की गैरमौजूदगी में पारी का आगाज करने वाले टिम सीफर्ट एक बार फिर विल यंग के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं, कन्कशन से उबर चुके मैट हेनरी की भी टीम में वापसी होने की संभावना है।
12:36 AM, 07-Nov-2026