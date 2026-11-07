IND vs NZ Live Score: वेलिंग्टन में बारिश के कारण टॉस में देरी, अंपायर्स करेंगे मैदान का निरीक्षण, पढ़ें अपडेट

06:57 AM, 07-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: बारिश रुकी, पर टॉस में देरी वेलिंग्टन में पिछले काफी समय से बारिश हो रही थी, जिसके कारण टॉस में देरी हुई। टॉस आधिकारिक तौर पर टाल दिया गया है। थोड़ी देर में अंपायर मैदान का निरीक्षण करेंगे। फिलहाल बारिश रुक गई है और धूप निकल आई है। चौथे अंपायर ने भी अपना छाता बंद कर दिया है। अब हालात बेहतर नजर आ रहे हैं।



It has stopped raining and an inspection is set to take place in the next 4-5 minutes. More details shortly. #NZvIND — BCCI (@BCCI) November 7, 2026 वेलिंग्टन में पिछले काफी समय से बारिश हो रही थी, जिसके कारण टॉस में देरी हुई। टॉस आधिकारिक तौर पर टाल दिया गया है। थोड़ी देर में अंपायर मैदान का निरीक्षण करेंगे। फिलहाल बारिश रुक गई है और धूप निकल आई है। चौथे अंपायर ने भी अपना छाता बंद कर दिया है। अब हालात बेहतर नजर आ रहे हैं।

06:55 AM, 07-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: वेलिंग्टन में बारिश ने बढ़ाईं मुश्किलें वेलिंग्टन में पिछले काफी देर से बारिश हो रही थी। मैदान पर कवर्स लगे हुए थे और सुपर सॉपर मशीन बाउंड्री के आसपास पानी सुखाने में जुटी थी। ग्राउंड स्टाफ के कुछ सदस्य कवर्स पर जमा अतिरिक्त पानी हटा रहे थे। वेलिंग्टन में पिछले काफी देर से बारिश हो रही थी। मैदान पर कवर्स लगे हुए थे और सुपर सॉपर मशीन बाउंड्री के आसपास पानी सुखाने में जुटी थी। ग्राउंड स्टाफ के कुछ सदस्य कवर्स पर जमा अतिरिक्त पानी हटा रहे थे।

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12:40 AM, 07-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: भारत न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरा चार दिवसीय मुकाबला खेलने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। उन्हें प्लेइंग-11 में आकिब नबी की जगह मौका मिल सकता है। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरा चार दिवसीय मुकाबला खेलने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। उन्हें प्लेइंग-11 में आकिब नबी की जगह मौका मिल सकता है।

12:40 AM, 07-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: टीम न्यूज न्यूजीलैंड डेवोन कॉनवे पहले वनडे से पहले अभ्यास के दौरान मैट हेनरी से टकरा गए थे। इसके बाद उन्हें कन्कशन (सिर में चोट) के कारण पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज निक केली को टीम में शामिल किया गया है। केली को पहले चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुना गया था। ऑकलैंड में कॉनवे की गैरमौजूदगी में पारी का आगाज करने वाले टिम सीफर्ट एक बार फिर विल यंग के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं, कन्कशन से उबर चुके मैट हेनरी की भी टीम में वापसी होने की संभावना है।

डेवोन कॉनवे पहले वनडे से पहले अभ्यास के दौरान मैट हेनरी से टकरा गए थे। इसके बाद उन्हें कन्कशन (सिर में चोट) के कारण पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज निक केली को टीम में शामिल किया गया है। केली को पहले चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुना गया था। ऑकलैंड में कॉनवे की गैरमौजूदगी में पारी का आगाज करने वाले टिम सीफर्ट एक बार फिर विल यंग के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं, कन्कशन से उबर चुके मैट हेनरी की भी टीम में वापसी होने की संभावना है।