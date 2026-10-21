215 पर ढेर हुई इंग्लैंड की टीम: 91 तक नहीं गिरा था कोई विकेट; पाकिस्तान के नए 'शाहिद अफरीदी' ने कैसे पलटा मैच?

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पाकिस्तान के युवा ऑलराउंडर अराफात मिन्हास ने बल्ले और गेंद से ऐसा प्रदर्शन किया कि इंग्लैंड की टीम जीत की दहलीज से फिसलकर 87 रन से मुकाबला हार गई। रावलपिंडी में मंगलवार को त्रिकोणीय सीरीज के मुकाबले में मिन्हास ने पहले 58 गेंदों में 59 रन की पारी खेली और फिर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 40 रन देकर छह विकेट झटके। उनकी बदौलत पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 302/9 का स्कोर बनाया और जवाब में इंग्लैंड को 215 रन पर समेट दिया। विज्ञापन

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मिन्हास ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

इस प्रदर्शन के साथ ही अराफात मिन्हास एक वनडे में अर्धशतक बनाने और छह विकेट लेने वाले पाकिस्तान के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने। पाकिस्तान वनडे के करीब 53 साल के इतिहास में उनसे पहले ऐसा सिर्फ शाहिद अफरीदी ने किया है। अफरीदी ने साल 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में अर्धशतक लगाने के साथ-साथ 12 रन देकर सात विकेट भी झटके थे। इसी वजह से फैंस सोशल मीडिया पर मिन्हास को नया 'शाहिद अफरीदी' बुला रहे हैं। हालांकि, अफरीदी ने करियर में कई रिकॉर्ड्स बनाए थे और ये तुलना करना फिलहाल जल्दबाजी होगी।



पाकिस्तान वनडे इतिहास में एक ही मैच में 6+ विकेट और अर्धशतक खिलाड़ी रन बनाए बॉलिंग खिलाफ साल शाहिद अफरीदी 76 12/7 वेस्टइंडीज 2013 अराफात मिन्हास 59 40/6 इंग्लैंड 2026 Arafat Minhas (6-38) 8.4 || Ball by Ball Highlights || Pakistan vs England || Match 2 || Tri Nation Series https://t.co/wpUurdVggd — Pakistan Cricket GEO News (@PakistanCrnrj) October 20, 2026

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91 रन की साझेदारी के बाद इंग्लैंड ने गंवाए नौ विकेट

303 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की थी। टॉम बैंटन और बेन डकेट ने पहले विकेट के लिए 120 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बैंटन ने 53 गेंदों में पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 57 रन बनाए, जबकि डकेट ने 45 रन का योगदान दिया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की पारी बिखर गई। टीम ने अपने आखिरी नौ विकेट महज 95 रन के भीतर गंवा दिए और 38.4 ओवर में 215 रन पर ऑलआउट हो गई। इस पतन के सबसे बड़े जिम्मेदार मिन्हास रहे, जिन्होंने अपनी बाएं हाथ की स्पिन से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया।

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बैंटन, ब्रूक और कॉक्स को आउट कर बदला मैच

मिन्हास ने बैंटन को गलत शॉट खेलने पर कैच कराया। इसके बाद उन्होंने हैरी ब्रूक को पांच रन पर बोल्ड किया। उनकी घूमती गेंद पर ब्रूक चकमा खा गए। फिर जॉर्डन कॉक्स को 18 रन पर पगबाधा आउट कर उन्होंने इंग्लैंड पर दबाव बढ़ा दिया। मिन्हास ने इसके बाद विल जैक्स को 19 और जेमी ओवरटन को एक रन पर आउट किया। इस तरह उन्होंने अपना दूसरा पांच विकेट लेने का कारनामा पूरा किया और कुल छह विकेट हासिल किए। उन्होंने इंग्लैंड की आखिरी बल्लेबाजी उम्मीद को रनआउट करके अपने शानदार प्रदर्शन का अंत किया। जो रूट को नसीम शाह ने 33 रन पर आउट किया, जबकि हैरिस रऊफ ने खतरनाक दिख रहे सैम करन को 27 रन पर पवेलियन भेजा।