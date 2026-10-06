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WI Inning
44/2 (5.2 ov)
Shai Hope 25(20)*
Shimron Hetmyer 5 (2)
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IND vs WI Live Score: 44 पर वेस्टइंडीज को दूसरा झटका, शिमरन हेटमायर रनआउट हुए; शाई होप क्रीज पर

Tue, 06 Oct 2026 07:33 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 06 Oct 2026 07:33 PM IST
खास बातें

Live Cricket Score Today, India vs West Indies 1st T20 2026: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। आप यहां मुकाबले से जुड़े पल-पल के अपडेट्स पढ़ सकते हैं...

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IND vs WI T20 Live Score: India vs West Indies Toss Scorecard Match Today Ekana Stadium Updates
शाई होप - फोटो : ANI

लाइव अपडेट

07:25 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: भारत को पहली सफलता

भारत को पहली सफलता अर्शदीप सिंह ने दिलाई। उन्होंने कामिल पूरन को बोल्ड किया। वह 11 गेंदों में 12 रन बना सके। फिलहाल क्रीज पर कप्तान शाई होप मौजूद हैं। उनका साथ देने के लिए शिमरन हेटमायर आए हैं।
07:20 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: तीन ओवर के बाद स्कोर 28/0

वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी हुई है। शाई होप शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और 13 गेंदों में पांच चौके लगा चुके हैं। वहीं, कामिल पूरन फिलहाल पांच रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तीन ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 28/0 है।
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07:04 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: वेस्टइंडीज की पारी शुरू

वेस्टइंडीज की पारी शुरू हो चुकी है। शाई होप और कामिल पूरन क्रीज पर मौजूद हैं। पहला ओवर भारत की ओर से अर्शदीप सिंह कर रहे हैं।
06:36 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव।

वेस्टइंडीज: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, अकील होसेन, शमार स्प्रिंगर, शमार जोसेफ।
06:33 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: भारत ने जीता टॉस, गेंदबाजी चुनी

पहले टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर आज डेब्यू कर रहे हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं हैं।

06:11 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: लखनऊ में भारत का दबदबा

  • भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 20 जीते हैं। खास बात यह है कि भारत ने इकाना स्टेडियम में अब तक कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं गंवाया है। वहीं वेस्टइंडीज ने भारत में अपने पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सिर्फ एक जीत दर्ज की है।
  • लखनऊ की पिच लाल और काली मिट्टी के मिश्रण वाली है। आईपीएल 2026 में यहां खूब रन बने थे, इसलिए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भी बल्लेबाजों के लिए अच्छे मौके मिलने की उम्मीद है। सोमवार को बारिश के कारण दोनों टीमों का अभ्यास प्रभावित हुआ, लेकिन मैच के दिन बारिश की संभावना नहीं है।
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06:10 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: भारत की संभावित प्लेइंग-11

खिलाड़ी भूमिका
अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाज
संजू सैमसन सलामी बल्लेबाज
ईशान किशन विकेटकीपर-बल्लेबाज
श्रेयस अय्यर (कप्तान) बल्लेबाज
तिलक वर्मा बल्लेबाज
शिवम दुबे ऑलराउंडर
नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर
अक्षर पटेल ऑलराउंडर
कुलदीप यादव स्पिनर
मयंक यादव/प्रिंस यादव तेज गेंदबाज
अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाज
06:10 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: कुलदीप या बिश्नोई? एक और बड़ा सवाल

एशियन गेम्स में रवि बिश्नोई का प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा था। ऐसे में कुलदीप यादव को मौका मिलने की संभावना है। कुलदीप ने भारत के लिए आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला इसी साल फरवरी में खेला था। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे। उनके साथ मयंक यादव और प्रिंस यादव में से किसी एक को मौका मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि दोनों का आईपीएल घरेलू मैदान लखनऊ ही है।
06:09 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: वेस्टइंडीज के पास भी पावर हिटर

वेस्टइंडीज की टीम भी सीरीज में नई ऊर्जा के साथ उतर रही है। शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल और रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ियों की वापसी से उसकी बल्लेबाजी में आक्रामकता बढ़ी है। हेटमायर ने सीपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और 12 पारियों में 367 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 197.31 रहा। वहीं वेस्टइंडीज के अनुभवी स्पिनर अकील हुसैन अपना 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल सकते हैं।

06:09 PM, 06-Oct-2026

IND vs WI Live Score: लखनऊ में ईशान के आंकड़े भी उनके पक्ष में

ईशान किशन के लिए 2026 का टी20 अंतरराष्ट्रीय सत्र शानदार रहा है। वह इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1005 रन बना चुके हैं। 29 मैचों में उनके नाम 37.22 की औसत और 169.47 के स्ट्राइक रेट से रन हैं। इस साल वह 1000 से ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। लखनऊ का इकाना स्टेडियम भी ईशान के लिए खास रहा है। यहां नौ टी20 पारियों में वह एक शतक और तीन अर्धशतक लगा चुके हैं तथा उनका औसत 66.57 का है।
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