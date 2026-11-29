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इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने महज 32 रन के स्कोर पर अपने चार विकेट गंवा दिए। कप्तान हैरी ब्रूक समेत शीर्ष चार बल्लेबाजों में से कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। इसके बाद जॉर्डन कॉक्स ने 23 और जेम्स कोल्स ने 33 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की। निचले क्रम में सैम करन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए। लियाम डॉसन ने 14 गेंदों पर 23 और जेमी ओवरटन ने नौ गेंदों पर 20 रन का योगदान दिया। इन पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने सात विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 182 रन का लक्ष्य रखा।लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की और नौ ओवर में दो विकेट पर 82 रन बना लिए थे। हालांकि, दूसरे छोर से नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। मार्श ने एक छोर संभाले रखा और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया। एडिल राशिद ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और एक विकेट हासिल किया। वहीं, सैम करन ने 18वें ओवर में सिर्फ तीन रन खर्च किए और लचलान शॉ को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ा दीं। इस ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दो ओवर में 30 रन की जरूरत थी।मैच का रोमांच आखिरी ओवर तक बना रहा। ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और क्रीज पर मिचेल मार्श मौजूद थे। ऐसे में इंग्लैंड के गेंदबाज हेनरी क्रोम्ब ने शानदार संयम दिखाया। उन्होंने शुरुआती तीन गेंदों पर सिर्फ एक रन दिया। इसके बाद मार्श बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दो गेंदों पर नौ रन चाहिए थे, लेकिन अगली ही गेंद पर जोएल डेविस एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पारी 174 रन पर समाप्त हुई और इंग्लैंड ने सात रन से मुकाबला जीत लिया।इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने जीत के बाद टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मिचेल मार्श जैसे आक्रामक बल्लेबाज के सामने मुकाबला जीतना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने अंत तक संघर्ष जारी रखा। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि उनकी टीम को इस प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने माना कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ियों को ऐसे अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है। गौरतलब है कि इंग्लैंड इससे पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज भी 2-1 से जीत चुका है। वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड ने होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया को 97 रन से हराया था। अब दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला बुधवार को कैनबरा में खेला जाएगा।