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IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

Sat, 24 Oct 2026 12:01 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:01 PM IST
खास बातें

Live Cricket Score, India vs New Zealand (IND vs NZ) 2nd T20: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम पहले ही सीरीज में आगे चल रही है और अब उसकी नजरें बढ़त मजबूत करने पर टिकी है।

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IND vs NZ T20 Live Score: India vs New Zealand 2nd T20 Today Match Scorecard Result Updates in Hindi
भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI

लाइव अपडेट

11:46 AM, 24-Oct-2026

IND vs NZ Live Score: बल्लेबाजी क्रम में क्या होगा बदलाव

बल्लेबाजी की बात करें तो ईशान किशन के चोटिल होने के कारण 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में मौका मिल सकता है। उनका अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने की उम्मीद है, जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। ईशान के चोटिल होने के कारण तिलक वर्मा को पहले मैच में तीसरे नंबर पर भेजा गया था, लेकिन अब उनके पांचवें या छठे नंबर पर ही आने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी और एडम मिल्ने ने अपने पहले स्पेल में काफी स्विंग हासिल की, लेकिन उनकी लेंथ सैमसन और अभिषेक के लिए पर्याप्त कारगर साबित नहीं हुई। ईशान दूसरे टी20 से बाहर हैं तो यह तय है कि बल्लेबाजी क्रम में बदलाव होगा। देखना दिलचस्प होगा कि वैभव प्लेइंग-11 में शामिल होते हैं या भारत अन्य रणनीति के साथ उतरता है। 
11:38 AM, 24-Oct-2026

IND vs NZ Live Score: कैसी होगी पिच?

दूसरे मैच में भी बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने की उम्मीद है और ऐसे में गेंदबाजों को किसी भी तरह की गलती करने से बचना होगा। पहले टी20 में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले अक्षर पटेल पर भी दबाव होगा। ऐसे में एक बार फिर क्राइस्टचर्च में हाई स्कोरिंग मैच देखने मिल सकता है।
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11:37 AM, 24-Oct-2026

IND vs NZ Live Score: वैभव को मिल सकता है मौका

न्यूजीलैंड दौरे की सकारात्मक शुरुआत करने वाली भारतीय टीम अब शनिवार को दूसरे टी20 में लय बरकरार रखने उतरेगी। सीरीज की शुरुआत से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था कि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह पाने के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। वैभव दूसरे टी20 में खेलते नजर आ सकते हैं। 
11:33 AM, 24-Oct-2026

IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

Live Cricket Score, India vs New Zealand (IND vs NZ) 2nd T20: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम पहले ही सीरीज में आगे चल रही है और अब उसकी नजरें बढ़त मजबूत करने पर टिकी है।
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