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आईपीएल 2027: मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, मुख्य कोच नियुक्त; जयवर्धने की लेंगे जगह

Sat, 24 Oct 2026 10:35 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 24 Oct 2026 10:35 AM IST
सार

  • आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने अपने कोचिंग सेटअप में बदलाव किया है।
  • मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को मुख्य कोच नियुक्त किया है।
  • कीरोन पोलार्ड माहेला जयवर्धने की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे।

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Mumbai Indians promote Kieron Pollard to head coach position in IPL replacing Mahela Jayawardene
कीरोन पोलार्ड - फोटो : IPL

विस्तार
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मुंबई इंडियंस ने कीरोना पोलार्ड को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। पोलार्ड माहेला जयवर्धने की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। पोलार्ड मुंबई फ्रेंचाइजी के साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर टीम की खिताबी जीत में योगदान दिए हैं। अब वह मुंबई के मुख्य कोच के तौर पर नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। 
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मुंबई इंडियंस से है पुराना नाता 
2010 से 2022 तक आईपीएल में पोलार्ड की इकलौती टीम मुंबई इंडियंस रही। इस दौरान उन्होंने 189 मैच खेले, जिनमें 3412 रन बनाए और 69 विकेट लिए। वह उन सभी पांच सीजन में टीम का हिस्सा थे जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब जीता था। पोलार्ड 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 की खिताबी जीत के बाद मुंबई टीम में शामिल थे। 2022 सीजन के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी।
 
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नई भूमिका पर क्या बोले पोलार्ड 
पोलार्ड ने कहा, मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच की भूमिका संभालना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुंबई इंडियंस मेरे जीवन और करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इस टीम, खिलाड़ियों और ' एमआई पलटन' के साथ मेरा जो जुड़ाव है, वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक खिलाड़ी और फिर एक कोच के रूप में इस यात्रा का अनुभव करने के बाद मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियंस किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है और इस सुनहरी जर्सी का प्रतिनिधित्व करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी क्या है। मैं खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर काम करने, टीम की विरासत को आगे बढ़ाने, हमारी प्रतिभाओं को निखारने और टीम को जश्न मनाने के और भी कई मौके देने के लिए उत्सुक हूं।
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पिछले कुछ सीजन से अच्छा नहीं रहा है प्रदर्शन 
पिछले कुछ सीजन में मुंबई इंडियंस का दबदबा उतना नहीं रहा है। मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीम में से एक है। हालांकि, पिछले कुछ सीजन से टीम का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। मुंबई 2023 और 2025 में प्लेऑफ तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन 2024 और 2026 में वे क्रमशः 10वें और नौवें स्थान पर रहे।

नीता अंबानी ने जताया भरोसा 
मुंबई इंडियंस की सह-मालकिन नीता अंबानी ने कहा, पोलार्ड 22 साल की युवा उम्र में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और पिछले 16 वर्षों में, वे हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने हमें कई अविस्मरणीय पल दिए और एक कोच के रूप में वे खेल के प्रति अपना अनुभव, जुनून और गहरी समझ साझा करते रहे हैं। हमें खुशी है कि वह मुख्य कोच के रूप में यह नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पोलार्ड जानते हैं कि मुंबई की जर्सी पहनने का क्या मतलब है और एमआई के लिए खेलने के लिए किस तरह के जज्बे की जरूरत होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस भूमिका में भी वही प्रतिबद्धता, विश्वास और दृढ़ संकल्प लेकर आएंगे। टीम को उसके अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए, मैं उनके सफल होने की कामना करती हूं।
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