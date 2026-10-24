{"_id":"6adc3c8ef9578cb78605e192","slug":"mumbai-indians-promote-kieron-pollard-to-head-coach-position-in-ipl-replacing-mahela-jayawardene-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, मुख्य कोच नियुक्त; जयवर्धने की लेंगे जगह","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन मुंबई इंडियंस ने कीरोना पोलार्ड को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। पोलार्ड माहेला जयवर्धने की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। पोलार्ड मुंबई फ्रेंचाइजी के साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर टीम की खिताबी जीत में योगदान दिए हैं। अब वह मुंबई के मुख्य कोच के तौर पर नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं।

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मुंबई इंडियंस से है पुराना नाता

2010 से 2022 तक आईपीएल में पोलार्ड की इकलौती टीम मुंबई इंडियंस रही। इस दौरान उन्होंने 189 मैच खेले, जिनमें 3412 रन बनाए और 69 विकेट लिए। वह उन सभी पांच सीजन में टीम का हिस्सा थे जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब जीता था। पोलार्ड 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 की खिताबी जीत के बाद मुंबई टीम में शामिल थे। 2022 सीजन के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी।

Mumbai Indians elevate Kieron Pollard as Head Coach A defining figure in MI’s success, the remarkable 16-year association of Kieron Pollard within the #OneFamily enters a new chapter. Read more - https://t.co/ORZz4gruIr https://t.co/BMI38BYH1f — Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026 2010 से 2022 तक आईपीएल में पोलार्ड की इकलौती टीम मुंबई इंडियंस रही। इस दौरान उन्होंने 189 मैच खेले, जिनमें 3412 रन बनाए और 69 विकेट लिए। वह उन सभी पांच सीजन में टीम का हिस्सा थे जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब जीता था। पोलार्ड 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 की खिताबी जीत के बाद मुंबई टीम में शामिल थे। 2022 सीजन के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी।

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नई भूमिका पर क्या बोले पोलार्ड

पोलार्ड ने कहा, मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच की भूमिका संभालना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुंबई इंडियंस मेरे जीवन और करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इस टीम, खिलाड़ियों और ' एमआई पलटन' के साथ मेरा जो जुड़ाव है, वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक खिलाड़ी और फिर एक कोच के रूप में इस यात्रा का अनुभव करने के बाद मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियंस किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है और इस सुनहरी जर्सी का प्रतिनिधित्व करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी क्या है। मैं खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर काम करने, टीम की विरासत को आगे बढ़ाने, हमारी प्रतिभाओं को निखारने और टीम को जश्न मनाने के और भी कई मौके देने के लिए उत्सुक हूं।

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पिछले कुछ सीजन से अच्छा नहीं रहा है प्रदर्शन

पिछले कुछ सीजन में मुंबई इंडियंस का दबदबा उतना नहीं रहा है। मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीम में से एक है। हालांकि, पिछले कुछ सीजन से टीम का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। मुंबई 2023 और 2025 में प्लेऑफ तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन 2024 और 2026 में वे क्रमशः 10वें और नौवें स्थान पर रहे।