वनडे में कितने बल्लेबाजों ने लगाए दोहरे शतक: किसके नाम सबसे तेज डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड? यहां देखें पूरी लिस्ट

अब तक कितने बल्लेबाज लगा चुके हैं वनडे में दोहरा शतक?

पुरुष वनडे क्रिकेट में अब तक 11 बल्लेबाज दोहरे शतक लगा चुके हैं। इन बल्लेबाजों ने कुल 14 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। भारत के रोहित शर्मा इस सूची में सबसे आगे हैं। उन्होंने तीन बार 200 रन का आंकड़ा पार किया है, जबकि शुभमन गिल दो दोहरे शतक लगा चुके हैं। भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर ने 2010 में पहली बार वनडे में दोहरा शतक लगाया था।



इसके बाद वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल ने भी इस सूची में जगह बनाई। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, पाकिस्तान के फखर जमां, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और श्रीलंका के पथुम निसांका भी यह कारनामा कर चुके हैं। अब इंग्लैंड के ब्रूक इस विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं।



वनडे में दोहरा शतक लगाने वालों की पूरी लिस्ट

बल्लेबाज टीम स्कोर खिलाफ मैदान साल सचिन तेंदुलकर भारत 200* दक्षिण अफ्रीका ग्वालियर 2010 वीरेंद्र सहवाग भारत 219 वेस्टइंडीज इंदौर 2011 रोहित शर्मा भारत 209 ऑस्ट्रेलिया बंगलूरू 2013 रोहित शर्मा भारत 264 श्रीलंका कोलकाता 2014 क्रिस गेल वेस्टइंडीज 215 जिम्बाब्वे कैनबरा 2015 मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड 237* वेस्टइंडीज वेलिंगटन 2015 रोहित शर्मा भारत 208* श्रीलंका मोहाली 2017 फखर जमान पाकिस्तान 210* जिम्बाब्वे बुलावायो 2018 ईशान किशन भारत 210 बांग्लादेश चटगांव 2022 शुभमन गिल भारत 208 न्यूजीलैंड हैदराबाद 2023 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया 201* अफगानिस्तान मुंबई 2023 पथुम निसांका श्रीलंका 210* अफगानिस्तान पल्लेकेले 2024 शुभमन गिल भारत 223* वेस्टइंडीज गुवाहाटी 2026 हैरी ब्रूक इंग्लैंड 202 श्रीलंका रावलपिंडी 2026

नोट: * का अर्थ है बल्लेबाज नाबाद रहा।