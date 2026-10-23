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Hindi News ›   Cricket ›   ODI Double Centuries Full List: Who Holds Record for Fastest 200? From Brook to Shubman Sehwag See Photos

वनडे में कितने बल्लेबाजों ने लगाए दोहरे शतक: किसके नाम सबसे तेज डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड? यहां देखें पूरी लिस्ट

Sat, 24 Oct 2026 08:14 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 24 Oct 2026 08:14 AM IST
सार

हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर पुरुष वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने शुभमन गिल का 117 गेंदों वाला रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे में अब तक 11 बल्लेबाज दोहरा शतक लगा चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा के नाम सबसे ज्यादा तीन दोहरे शतक हैं।

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ODI Double Centuries Full List: Who Holds Record for Fastest 200? From Brook to Shubman Sehwag See Photos
सबसे तेज दोहरा शतक किसके नाम - फोटो : ANI/PTI

विस्तार
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इंग्लैंड के वनडे कप्तान हैरी ब्रूक ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर पुरुष वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ब्रूक ने भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने सितंबर 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। ब्रूक ने 116 गेंदों में 202 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। हालांकि, उनकी ऐतिहासिक पारी भी इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सकी। टीम ने 429/4 का बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन श्रीलंका ने लक्ष्य हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

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सचिन तेंदुलकर - फोटो : Social Media

अब तक कितने बल्लेबाज लगा चुके हैं वनडे में दोहरा शतक?
पुरुष वनडे क्रिकेट में अब तक 11 बल्लेबाज दोहरे शतक लगा चुके हैं। इन बल्लेबाजों ने कुल 14 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। भारत के रोहित शर्मा इस सूची में सबसे आगे हैं। उन्होंने तीन बार 200 रन का आंकड़ा पार किया है, जबकि शुभमन गिल दो दोहरे शतक लगा चुके हैं। भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर ने 2010 में पहली बार वनडे में दोहरा शतक लगाया था।

इसके बाद वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल ने भी इस सूची में जगह बनाई। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, पाकिस्तान के फखर जमां, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और श्रीलंका के पथुम निसांका भी यह कारनामा कर चुके हैं। अब इंग्लैंड के ब्रूक इस विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं।

वनडे में दोहरा शतक लगाने वालों की पूरी लिस्ट

बल्लेबाज टीम स्कोर खिलाफ मैदान साल
सचिन तेंदुलकर भारत 200* दक्षिण अफ्रीका ग्वालियर 2010
वीरेंद्र सहवाग भारत 219 वेस्टइंडीज इंदौर 2011
रोहित शर्मा भारत 209 ऑस्ट्रेलिया बंगलूरू 2013
रोहित शर्मा भारत 264 श्रीलंका कोलकाता 2014
क्रिस गेल वेस्टइंडीज 215 जिम्बाब्वे कैनबरा 2015
मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड 237* वेस्टइंडीज वेलिंगटन 2015
रोहित शर्मा भारत 208* श्रीलंका मोहाली 2017
फखर जमान पाकिस्तान 210* जिम्बाब्वे बुलावायो 2018
ईशान किशन भारत 210 बांग्लादेश चटगांव 2022
शुभमन गिल भारत 208 न्यूजीलैंड हैदराबाद 2023
ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया 201* अफगानिस्तान मुंबई 2023
पथुम निसांका श्रीलंका 210* अफगानिस्तान पल्लेकेले 2024
शुभमन गिल भारत 223* वेस्टइंडीज गुवाहाटी 2026
हैरी ब्रूक इंग्लैंड 202 श्रीलंका रावलपिंडी 2026
नोट: * का अर्थ है बल्लेबाज नाबाद रहा।
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ODI Double Centuries Full List: Who Holds Record for Fastest 200? From Brook to Shubman Sehwag See Photos
ब्रूक - फोटो : IANS
सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज
ब्रूक ने 114 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर गिल को पीछे छोड़ दिया। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वालों की लिस्ट में ईशान किशन, ग्लेन मैक्सवेल और पथुम निसांका जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं, जिन्होंने तेज गति से रन बनाकर वनडे क्रिकेट में नया मानक स्थापित किया। आइए सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं...
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10. फखर जमान: 148 गेंदें

Fakhar Zaman smashes Pakistan's first double hundred- The Week

पाकिस्तान के फखर जमान ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 210 रन बनाए। उन्होंने 156 गेंदों की पारी में 24 चौके और पांच छक्के लगाए। वह वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बने।

9. सचिन तेंदुलकर: 147 गेंदें

ICC (@ICC) on X

सचिन ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में नाबाद 200 रन बनाए। वह पुरुष वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उनकी ऐतिहासिक पारी ने इस प्रारूप में एक नई उपलब्धि का रास्ता खोला।

8. शुभमन गिल: 145 गेंदें

Top 10 fastest double centuries (200) in ODI cricket

गिल ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 149 गेंदों में 208 रन बनाए थे। उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन के एक ओवर में लगातार तीन छक्के भी लगाए। यह उनका पहला वनडे दोहरा शतक था।

7. वीरेंद्र सहवाग: 140 गेंदें

Sehwag breaks ODI record | The Independent | The Independent

सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में 149 गेंदों में 219 रन बनाए। उनकी पारी में 25 चौके और सात छक्के थे। उन्होंने उस समय वनडे का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया था।

6. क्रिस गेल: 138 गेंदें

West Indies v Zimbabwe - 2015 ICC Cricket World Cup

गेल ने 2015 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 147 गेंदों में 215 रन बनाए। वह वनडे विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उनकी पारी में 16 छक्के शामिल थे।

5. पथुम निसांका: 136 गेंदें

CRICKET-SRI-AFG-ODI

निसांका ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2024 में 139 गेंदों में नाबाद 210 रन बनाए। वह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने। उनकी पारी में 20 चौके और आठ छक्के शामिल थे।

4. ग्लेन मैक्सवेल: 128 गेंदें

Days After Golf Cart Concussion, Glenn Maxwell Fights Cramps To Register 'Greatest World Cup Knock' | Cricket News

मैक्सवेल ने 2023 वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 201 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल स्थिति से उबारा। ऐंठन से परेशान होने के बावजूद उनकी पारी क्रिकेट विश्व कप की यादगार पारियों में शामिल हुई।

3. ईशान किशन: 126 गेंदें

Ishan Kishan becomes 7th batter to score ODI double century

ईशान ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 210 रन बनाए। उनकी पारी में 24 चौके और 10 छक्के थे। वह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बने।

2. शुभमन गिल: 117 गेंदें

Shubman Gill 'Lambi Race Ka Ghoda' But This India Star Gets 10/10 Rating In 1st ODI | Cricket News

गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2026 में 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था। उन्होंने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन बनाए थे। ब्रूक से पहले सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था।

1. हैरी ब्रूक: 114 गेंदें

CRICKET-SRI-ENG-ODI

इंग्लैंड के कप्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 116 गेंदों में 202 रन बनाकर सबसे तेज वनडे दोहरे शतक का रिकॉर्ड बनाया। उनकी पारी में 21 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। हालांकि, इंग्लैंड को मुकाबले में हार मिली।

इस लिस्ट से जुड़े कुछ खास और दिलचस्प फैक्ट्स:

  • सबसे ज्यादा दोहरे शतक का रिकॉर्ड: भारत के रोहित शर्मा के नाम वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा तीन बार दोहरा शतक जड़ने का इकलौता वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
  • वनडे का सबसे बड़ा स्कोर: वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे।
  • मल्टीपल 200 क्लब: रोहित शर्मा के अलावा सिर्फ शुभमन गिल ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में एक से ज्यादा बार (दो बार) 200 का आंकड़ा पार किया है।
  • भारतीयों का दबदबा: इस जादुई क्लब में टीम इंडिया का पूरी तरह से दबदबा है। कुल 11 बल्लेबाजों में से पांच भारतीय खिलाड़ी (सचिन, सहवाग, रोहित, ईशान और शुभमन) शामिल हैं, जिन्होंने कुल 14 में से आठ दोहरे शतक भारत के लिए बनाए हैं।
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